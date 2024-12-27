شهد عام 2024 أحداثاً ثقافية، رواحت بين مُبهج وأسيف، وتبوأت معارض الكتب مرتبة أولى لهذا العام، إذ انتظمت في مواعيدها طيلة 12 شهراً بدءاً من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وانتهاءً بمعرض جدة للكتاب الذي اختتم فعالياته السبت الماضي. واحتلت الجوائز الأدبية والثقافية حيزاً من اهتمام النقاد والمتابعين في العالم؛ نظراً لما تعنيه الجوائز من ردّ اعتبار للإبداع والإنجاز. ولم يخلُ العام من منغصات الرحيل لعدد من الشعراء والكتاب.وفيما يلي استعراض لأبرز الأحداث الثقافية في هذا العام الذي يطوي الصفحات الثلاث الباقية من عمره.حجب جائزة الملك فيصل للغة العربية والأدبحجبت جائزة الملك فيصل العالمية جائزة فرع اللغة العربية والأدب لهذا العام، وفاز بجائزة فرع الدراسات الإسلامية الفلسطيني الكندي البرفسور وائل حلاق، فيما حاز على جائزة الطب الأمريكي جيري روي ميندل، وفاز بجائزة العلوم الأمريكي من أصل تايواني هوارد ي. تشانغ، وفازت جمعية مسلمي اليابان، والمفكر السعودي من أصل لبناني الدكتور محمد سماك بجائزة خدمة الإسلام.«بين ثقافتين» تضم المملكة والعراق تحت سقف واحددشّنت وزارة الثقافة أنشطة وبرامج مهرجان (بين ثقافتين) في ميقا إستوديو ببوليفارد سيتي في مدينة الرياض، احتفاءً بالثقافة العراقية، وبمدى التشابه والالتقاء بينها وبين الثقافة السعودية، متضمناً أعمالاً فنية متنوعة لأكثر من 100 فنان سعودي وعراقي، جسدت عبرها قيم التواصل والتقارب الثقافي بين البلدين. تضمنت الفعاليات لوحات تشكيلية، وعروضاً موسيقية، ومجسمات نحتية تعكس التراث العريق والتقاليد الأصيلة لكل من السعودية والعراق.سعد الصويّان شخصية العام الثقافيةحاز الدكتور سعد الصويان جائزة (شخصية العام الثقافية) في المملكة؛ نظير إسهاماته العلمية والأدبية والثقافية الكبيرة التي قدّمها على مدى أعوام طويلةٍ في الميدان الثقافي، والتي أصدر خلالها مجموعةً من المؤلفات الأدبية والثقافية الثريّة في مختلف المجالات مثل الأنثروبولوجيا، والشعر النبطي، والمأثورات الشفهية.الشارخ والمسلم وضياء وجوائز الثقافة والأدبنالت جائزة (الثقافة للشباب) الكاتبة والفنانة ضياء يوسف؛ نظير جهودها في دعم الثقافة والمواهب الشابة، وجائزة رجال الأعمال الداعمين للنشاط الثقافي لبدر بن محمد البواردي؛ نظير جهود عائلة البواردي في الحفاظ على التراث الثقافي، وذهبت جائزة المؤسسات الثقافية في مسار القطاع الخاص إلى مجموعة إم بي سي (MBC)، وفي مسار القطاع غيرالربحي إلى مؤسسة الملك فيصل الخيرية.وفاز بجائزة التراث الوطني الدكتور عبدالله الشارخ، ونال جائزة الأدب القاصّ والروائي أسامة المسلم، وجائزة النشر (دار تربية قيادية) المتخصصة في النشر للأطفال، وجائزة الترجمة الدكتور وليد العمري، وجائزة الأفلام للمخرج السينمائي توفيق الزايدي، وجائزة الموسيقى للفنان عبادي الجوهر، وفاز بجائزة العمارة والتصميم المعماري الدكتور خالد عزام، والمسرح والفنون الأدائية الفنان محمد الطويان. وجائزة فنون الطهي للباحث الدكتور محمد المنصوري، وجائزة الفنون البصرية للفنان طه الصبان، وجائزة الأزياء الدكتورة ليلى البسام.الكورية هانغ كانغ تخطف نوبل الآداب بـ«نحن لا نفترق»نالت الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ جائزة نوبل للآداب عام 2024، وهي المرأة الـ18 من مجموع النساء اللواتي حصلن على الجائزة الأممية. وهان كاتبة وروائية وشاعرة، ولدت عام 1970 جنوب شرقي العاصمة سول. بدأت مسيرتها الأدبية سنة 1993. ألفت كتباً عدة، وفازت بجوائز مختلفة، كونها «تنقل قوة الماضي إلى الحاضر» كما وصفتها نوبل.الأسير الفلسطيني باسم خندقجي يفوز بالبوكر العربيةفازت رواية «قناع بلون السماء» بالجائزة العالمية للرواية العربية 2024، للكاتب الفلسطينيّ الأسير باسم خندقجي.جائزة الأركانة للشاعر البحريني قاسم حداد فاز الشاعر البحريني قاسم حداد بجائزة الأركانة العالمية للشعر، التي يمنحها بيت الشعر في المغرب، ومؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير، بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل.جائزة العويس لطلب وصالح وبنعبدالعالي وإبراهيمفاز بجائزة سلطان العويس الثقافية في دورتها الـ18. كل من المفكر المغربي عبدالسلام بنعبد العالي، والشاعر المصري حسن طلب، والكاتب البحريني أمين صالح، والناقد العراقي الدكتور عبدالله إبراهيم.مبدعون عرب من 6 دول يفوزون بجائزة البابطينفاز بالجائزة التكريمية لجائزة البابطين للإبداع الشعري الشاعر الدكتور خليفة الوقيان، وبجائزة الإبداع في مجال نقد الشعر (مناصفة)، الدكتور أحمد بوبكر الجوة من تونس، والدكتور وهب أحمد رومية من سوريا، وبجائزة أفضل ديوان شعر الشاعرة لطيفة حساني من الجزائر، وبجائزة أفضل قصيدة: الشاعر عبدالمنعم العقبي من مصر. وبجائزة أفضل ديوان شعر للشعراء الشباب الشاعر جعفر حجاوي من فلسطين.رحيل البدر والألمعي وآل الشيخ والسميري والسنانيفجعت الثقافة والأدب برحيل عدد من الشعراء والكتاب؛ منهم: مهندس الكلمة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، والكاتب الصحفي محمد بن عبداللطيف آل الشيخ، والشاعر محمد زايد الألمعي، والشاعر عبدالله السميري، والشاعر بخيت بن مضحي السناني، والروائي والناقد والمفكر اللبناني إلياس خوري، والشاعر المصري محمد أبو سنة.العيوني توقّع ديوان علي الدميني «حزن النخيل»وقعت القاصّة فوزية العيوني ديوان الشاعر الراحل علي الدميني «حزن النخيل» التي جمعتها من نتاجه الفني خلال الفترة بين عامي 2017 و2020، وجاءت الاحتفالية في إطار مبادرة «الشرقية تبدع»، إذ شاركت كوكبة من المثقفين والفنانين وأصدقاء الراحل في تكريم إرثه الأدبي.