إنني أبحثُ في الأنقاضِ عن ضوءٍ وعن شعرٍ جديدآه هل أدركتُ قبل اليوم أن الحرف في القاموس يا حبي بليد؟كيف تحيا هذه الكلمات؟كيف تنمو؟كيف تكبر؟نحن ما زلنا نُغذيّها دموع الذكرياتواستعاراتٍ وسكر(محمود درويش)منذ محمد بن سعيد بن حماد (البوصيري) صاحب البردة المحمدية يغمر العالم إشراق الشعر بأسماء لها حضور ساطع. غير أن محمد المهدي المجذوب قد سلك طريقاً آخر.وكما ينساب الماء في الجدول هامساً ورقيقاً يستهل المجذوب نصه بالصلاة على الرسول -صلى الله عليه وسلم- طالباً العفو والمغفرة، مستهلاً قصيدته بحرف هامس (الصاد)، يعقب ذلك الهمس إصغاءٌ وابتهال.صلِّ يا رب على المدثروتجاوز عن ذنوبي وأعني يا إلهي بمتابٍ أكبرفزماني ولعٌ بالمنكروفي يسر ينقل اللوحة، متوغلاً عمق المعاني، منتقلاً إلى حروف الشدة (الدال والجيم)درج الناس على غير الهدى وتعادوا شهواتٍوتمادوا لا يبالون وقد عاشوا الردىولإلمام الشاعر بالمعاني الدقيقة للألفاظ، التي تكشف عن الدلالات المقصودة مفجراً كل ينابيع الكلمة وأبعادها إلى أقصى وسعها (الصوتي والدلالي والبنائي) وما يحيط كل ذلك من إيحاءات نفسية وظلال، إذ إن الكلمة لا تنفصل عن سياقها، كما أن البعد الصوتي مرتبطٌ بالإيقاع الذي بدوره يفضي إلى تخوم وآماد من الدلالات النفسية.وكما هو معلوم لدى علماء اللغة فإن البعد الإيقاعي ينبثق من خلال التكوين الصوتي للكلمة عبر توالد الحروف وتواليها، إذ إن لكل حرف مخرجه الصوتي، وكيفما يكون تناسق أو تنافر الحروف تكتسب المفردة وقعاً خاصاً بما تخلفه من تجاوب الأنغام وما تحدثه من تآلف الحروف على نسق صوتي خاص، هامساً تارةً وبارزاً أو جهيراً في تاراتٍ أُخر. فالكلمة (يلهث) في النص القرآني (كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) تشي حروفها بانقطاع التنفس واللهاث. كما أن المفردة الإنجليزية (crash) تحيلنا حروفها إلى الصدام والتصادم وهكذا، كما أن الكلمة الواحدة تتأثر بتغيير معناها وأوجه تصريفها مع تغير الدلالات.ليس هذا فحسب، ولكن الشيء اللافت للنظر في هذا النص رهان (المجذوب) على الفكرة التي تم عليها نسج الشعر، الفكرة التي أضحت نواة كجزيرة محاطة بماء الشعر مما خلق تماسكاً مذهلاً بين المبنى والمعنى، على ارتقاء (المجذوب) لذرى مملكة الشعر في هذا النص، إلا أن النص طرح أعقد المسائل الفكرية عاقداً الصلة بين المتنافر والمتجانس في ود حميم، مدمناً المحاورة بين الأضداد في تجانس أخاذ ورشاقة سلسة، فتم تفجير مفردة الشعر والذهاب بها إلى آفاق بعيدة من رحابة الفكر، وتم تناول أعمق الهواجس وأعظم الأسئلة دونما تقرير.أيكون الخير في الشر انطوىوالقوى خرجت من ذرةٍ هي حبلى بالعدمأتراها تقتل الحرب وتنجو بالسلمويكون الضعف كالقوة حقاً وذماماًسوف ترعاه الأمموتعود الأرض حباً وابتساماًهذا الاستفهام يمثل فلسفة الحياة متكئاً على محاورة الأضداد، موزعاً الثمار، ما خفي منها وما ظهر. مقيماً ذلك الجسر بين الأضداد (صلِّ يا رب على خير البشر الذي أسرج في ليل حراء/‏‏ قمراً أزهر من بدر السماء). (يقرأ للناس على أضوائه حكمة الخلق/‏‏ وأسرار البقاء). من إله قد هدى بالقلم علّم الإنسان/‏‏ ما لم يعلم.إن الصلة بين هذه الأضداد ليل حراء/‏‏ قمراً أزهر من بدر السماء، وبين علّم/‏‏ وما لا يعلم، الحجاب/‏‏ فتنة الحسن، ومكان الأرجل الولهى/‏‏ طيور تتهاوى في شباك، مثلما شب حريق، يذهل الجسم/‏‏ والروح تنير، استقامت/‏‏ هوت، الزهد/‏‏ غنى، بطء/‏‏ استباق، قيد/‏‏ الانطلاق، اضطراب/‏‏ اتساق، بها من بهجة/‏‏ رفت دموع، وردوا المولد بالشوق/‏‏ وعادوا بالغبار.لإحساسه العميق بصلة القربى بينها، مضمناً ذاكرته ووجدانه من حمولات النص القرآني المشع المشرق، هاجراً الديباجة المألوفة إلى ديباجةٍ مبتكرة ومستساغة.ورغم أن النص تناول (ثيمات) كثيرة إلا أنه يمضي في خط متصل لا يتعرج ولا يلتوي كشعاع الضوء الذي يكشف عن الجمال الذي في ثنايا الجمال والجمال الذي في ثنايا الجلال، يتم كل هذا الانسياب في النص الذي هو عبارة عن مجموعة من اللوحات بين الهمس والجهر، بين الشدة والإذلاق في سهولة ويسر.ليلة المولد يا سر اللياليوالجمالوربيعاً فتن الأنفس بالسحر الحلالوزها ميدان عبدالمنعمذلك المحسن حياه الغمامبجموع تلتقي في موسموالخيام قد تبرجن وأعلنَ الهياموالشاعر في حركته الرشيقة على دراية تامّة بمعاني الألفاظ التي وراء الالفاظ، بمعنى أن السياق الذي وردت فيه الكلمات كان كاشفاً للدلالة المقصودة عبر نبض الكلمات، فالكلمات التي وصف بها النوبة تشكل لوحة مليئة بالإيقاع الحار. يضرب النوبة ضرباً/‏‏ فتئنُّ، وترنُّ/‏‏ ثم ترفضُ هديراً أو تجنُّ/‏‏ نقزت ملء الليالي. فكأنما تمازج الحروف يعكس أصداء النوبة على اختلاف إيقاعاتها وتباين طبولها ولربما يلفت النظر تسخير (المجذوب) قدرته وطاقته كفنان في توظيف التضاد بقدرة سحرية فائقة وبحركات لا تحس، (فمكان الأرجل الولهى طيور)، فالأرجل تشي بالارتكاز على الأرض إلا أن مكانها السماء، إذ إنها طيور كما تم تبادل الصور وتحريكها ودورانها مثلما شب لهيب وعلى صخب الميدان وضجة الحركة يلتقط الشاعر تفاصيل دقيقة ببصيرة نافذة.ومشى في حلقة الذكر فتورلحظة يذهل فيها الجسم والروح تنيرومع قرع الطبول وانحناءات القوم وتثنيهم أضحت الطاقية ذات القرون مادة للإحساس بؤرة للشعور إذ إنها نهضت فوق جبين واسع رققه ضوء اليقين.فالشاعر الحق من يلتقط الإيماءة الخاطفة، ويرى أكثر من الإنسان العادي، نلاحظ في القصيدة أن الأسطر غير متساوية، والتفعيلات. ولعلنا نلحظ ما بين بعض الكلمات من تباعد، فـ (المقدم) صارت مفردة لها موقفها الوجودي بمغزاه ودلالته وهي في هذا الوضع قادرة أن تبسط علينا طريقتها في الوجود وتنقلنا من أجواء النص إلى حلقات الذكر تماماً كالفعل يتقدم..والمقدميتغنى يرفع الصوت علياوتقدميقرع الطبل الحمياورمى الذكر وزمزمفالمفردة (المقدم) والفعل (تقدم) تحتل كل واحدة منهما سطراً لوحدها، إشارة ذكية ولماحّة لموقع المقدم بين القوم فهو من يتقدم الذكر.بينما في مقام المدح تورق الحروف وتثمر وتغدق القافية.وبيمناه عصاه تتحنىلعباً حركه المداح غنىفالانتقال بين التنوين في (لعباً) والحاء في (حركه) هو نفسه حركة حلوه موظفاً فيها الأثر الصوتي للحرف.في هذه القصيدة تم تناول كثير من القضايا فقد تم الربط بين الوطن والاحتفال موظفاً الحركات الصوتية والإيقاع المتباين والإيحاء وسهولة الألفاظ وجزالتها، تم تناول قضايا الحرب والسلام والوجود والعدم والإرادة والقهر الفقر والغنى والفتاة والمرأة فهي قصيدة شاملة ولعل معايشة المجذوب الكاملة للمولد جعلته ينتقل من لوحة إلى لوحة في يسر مثل الشخص الذي ينتقل من غرفة إلى أخرى داخل بيته. وكما هو معلوم فإن التكثيف يمثل روح الشعر، وربما سلب الاستطراد الشعر حيويته وأهمد روحه. وإذا كان (ادغار الن بو) قد قال بعدم وجود القصيدة الطويلة فالمجذوب في نص المولد قد دحض هذه المقولة فطول القصيدة لم يهدد وحدتها وتلاحمها، كما أن القصيدة لم تبتعد عن الوصف شأنها شأن الشعر الحديث، لكن اقترابها من الوصف كان من أسباب ترقرقها وإشراقها، وقصيدة (المولد) رغم مضي أكثر من نصف قرن على كتابتها إذ كتبت في عام 1957 فهي من قصائد الحداثة من خلال بنائها الشكلي والدلالي، وهي قصيدة سلسة وغير عصية. فهل تغنى الأغنية؟ إن فيها من الإمتاع الشيء الكثير رغم أن المجذوب سلك فيها طريقاً غير مألوف، لقد بلغ فيها (المجذوب) الإمتاع بشعر تلمسه العيون ويتذوقه الوجدان. إنها أجمل فيديو كليب.