اختتمت فعاليات أمسيات الشتاء وحكاية الثقافة ضمن برنامج شتاء جازان التي نفذها وأشرف عليها نادي جازان الأدبي في الجولة الأولى من هذه الفعاليات، وقدمت القاصتان فاطمة الدوسري ومسعدة اليامي أمسية قصصية في غاية الروعة أدارها باقتدار القاص عبدالله المطمي بحضور حشد من كبار كتاب القصة والرواية في المنطقة ومعهم الأديبة القادمة من خارج المنطقة حصة البوحيمد، واستمع الحاضرون إلى 17 نصًّا قصصيًّا بين القصة القصيرة جدًّا والقصة القصيرة حيث قدمت القاصة مسعدة اليامي عددا من النصوص ومنها اعتذار، لفة سجارة، جثمان، جعله يسقى، أطفالي. كما قدمت في القصة القصيرة: تحت جنح الظلام، يا رحمة. فيما ألقت القاصة فاطمة الدوسري: الخروج من المأزق، ورجل أكلته العثة، وقصاصة ذكرى منسية. وقدمت مغزى، هوان، وهن، المشهد الأخير، مدح، وعد.

وحفلت الأمسية بعدد من المداخلات من بعض الجمهور الذين أثنوا على اختيار القاصتين وجودة وروعة النصوص المقدمة.

وفي نهاية الأمسية كرم رئيس نادي جازان الأدبي حسن أحمد الصلهبي القاصتين فاطمة الدوسري ومسعدة اليامي ومعهما مدير الأمسية القاص عبدالله المطمي، كما كرم الأديبة حصة البو حيمد تقديرًا لحضورها هذه الأمسية.

يشار إلى أن فعاليات الشتاء بأدبي جازان امتدت قرابة شهرين جمعت الشعر والسرد والفنون الشعبية والتراث والآثار واستقطب النادي فيها عددًا من أبرز المختصين والمهتمين في تلك الأغراض والمجالات.