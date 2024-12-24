يستعد المتحف المصري الكبير لاستضافة النسخة السادسة من معرض «فن القاهرة» في الفترة ما بين 8 - 11 فبراير 2025، مع عرض خاص لكبار الشخصيات في 7 فبراير، ويُعد المعرض حدثاً بارزاً في أجندة الفعاليات الفنية العالمية، مواصلاً دوره في استكشاف وتقديم منصة للفنانين المعروفين والناشئين من جميع أنحاء المنطقة.

ويهدف المعرض إلى استقطاب مجموعة واسعة من صالات العرض الفنية الرائدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستضم هذه النسخة مشاركات فنية مميزة من الأردن ولبنان وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت، إضافة إلى مشاركة المغرب وتركيا، وتونس للمرة الأولى.

وقال مؤسس ومدير «فن القاهرة» محمد يونس: «في النسخة السادسة من المعرض، نسعى لتقديم التنوع الفني الغني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجماهير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز ودعم المشهد الفني في القاهرة. لذا، يمثل «فن القاهرة» منصة لمحبي الفن والثقافة كما يعد منصة للحوار وتبادل الآراء حول الطموحات الفنية في المنطقة».

شهد برنامج «حوار» في النسخة الخامسة من المعرض مشاركات بارزة، من بينها مشاركة الفنان الفلسطيني سليمان منصور، ضمن سلسلة من الفعاليات المميزة التي لاقت استحساناً واسعاً. واستناداً إلى هذا النجاح، يهدف البرنامج في نسخته السادسة إلى تقديم تجربة حوارية تفاعلية متكاملة من خلال محادثات وجلسات نقاش معمّقة، تجمع بين الفنانين، القيّمين، وقادة الفكر لاستكشاف مواضيع متنوعة عبر نطاق فني واسع، مما يعزز من قيمة التفاعل الثقافي والإبداعي في المعرض.

وسيستضيف المعرض نخبة من كبار الشخصيات والفنانيين وعشاق الفن، وإلى جانب برنامج الافتتاح، سيتم تنظيم برنامج خاص لكبار الشخصيات، جامعي الأعمال الفنية، وزوار المعارض الفنية، كما يتضمن جولات لاكتشاف التراث الثقافي الغني لمدينة القاهرة، كما سيشمل برنامجاً خاصاً يتيح لجامعي الأعمال الفنية عرض مجموعاتهم الاستثنائية خلال عشاء خاص.