بمناسبة يوم اللغة العربية، نظمت سفارة المملكة العربية السعودية بسلطنة عمان بالتعاون مع النادي الثقافي بمسقط جلسة حوارية جاءت تحت عنوان: «اللغة العربية والذكاء الاصطناعي (تعزيز الابتكار مع الحفاظ على التراث الثقافي)».

وبدأت الأمسية بكلمة سفير المملكة العربية السعودية لدى سلطنة عمان السفير إبراهيم بن سعد بيشان راعي المناسبة، تناولت أهمية اللغة العربية وضرورة الاهتمام بها والدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للحفاظ على اللغة العربية من خلال الجهود التي تبذلها العديد من المؤسسات والجامعات والمراكز البحثية في الدولتين، والتعاون مع مختلف المؤسسات العربية والدولية للحفاظ على اللغة العربية ودررها المكنونة، فاللغة العربية كنز لا ينفد.

بعدها بدأت الجلسة الحوارية بمشاركة الدكتور حميد الحجري من جامعة الشرقية، وسالم المنظري، وروان ناصر المعثم من مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وأدارتها الإعلامية شيخة المحروقية.

وحملت الندوة الحضور إلى مكامن اللغة العربية وأهمية الحفاظ عليها وسط التطور الكبير للذكاء الصناعي من خلال تعزيز ذلك الذكاء بكل مكونات اللغة وقواعدها من خلال البيانات المختلفة التي يمكن تغطيتها بشكل واسع، وتزويد البرامج المحوسبة بكل ما يمكن من مواد ومعلومات متخصصة في اللغة العربية لنجاح الحفاظ على اللغة العربية.

وخلال الندوة، قُدم فلم قصير عن جهود مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في الحفاظ على اللغة العربية مع التطور التقني والذكاء الإلكتروني، وفيلم آخر حمل نبذة مبسطة عن جهود معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.