وقع الكاتب أحمد الزهراني آخر إصدارته، وهو رواية بعنوان «كروموسوم إضافي» في معرض الكتاب بجدة. ولاقت الرواية قبولاً واصداءً لدى زوار المعرض من حيث الفكرة والطرح.. بتواجد بطل الرواية الذي يمثل فئة متلازمة داون.



وقدمت الرواية صورة إنسانية تعكس جمال التنوع وقوة الإصرار، مع إبراز القيم النبيلة التي تعزز التكامل بين جميع أفراد المجتمع.