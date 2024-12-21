رغم ازدحام قبة السوبر دوم بالكتب والناشرين والندوات والأمسيات وورش العمل في معرض الكتاب في جدة 2024، إلا أن الذكاء الاصطناعي كان حاضراً وبقوة.

والملفت أن يلتقي ذلك الذكاء الاصطناعي بالشعر العربي وبمشروع تخرج لطلاب جامعة الملك عبدالعزيز كلية الحاسبات أطلق عليه اسم «جس»، وهو مشروع مبتكر يجمع بين عبق الشِّعر العربي وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يقدّم للمستخدمين فرصة توليد قصائد مُلتزمة بالأوزان والعَروض التقليدية، ثم يحوّلها إلى لوحات فنيّة مُعبّرة. هذا الدمج الفريد بين الفنّ والأدب والتكنولوجيا يفتح آفاقًا جديدة لإعادة إحياء الإرث الشعري العربي بأساليب معاصرة.

الطلاب المشاركون في المشروع «رواد عبدالرزاق الغامدي، ثامر المالكي، محمود العرضاوي»، حيث قدم الطالب رواد الغامدي شكره وتقديره لكلية الحاسبات لإتاحة هذه الفرصة وتقديم مشروعهم تحت قبة سوبر دوم في معرض الكتاب 2024.

فيما أكد ثامر المالكي أن مشروع التخرج سيخضع لتطوير مستقبلي وصولاً إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي منه لخدمة الشعر العربي. وأوضح الطالب محمود العرضاوي أن مشروعهم لاقى تفاعلا كبيرا من زوار معرض الكتاب بجدة 2024.

فيما هنأ البروف عبدالله الطيب بن سعد المليص

أستاذ هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي

بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات أمين المجلس العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز الطلاب وقال: «الذكاء الاصطناعي يفتح أبوابًا جديدة للإبداع الشعري»، مضيفاً أنه لزاما أن نستكشف هذه الثورة الإبداعية بعناية لتحقيق توازن بين الإبداع والجودة.