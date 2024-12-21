يُطلق النادي الأدبي في منطقة الباحة غداً (الأحد) الملتقى الأول للأدب الساخر بمشاركة كوكبة من النقاد والأدباء والباحثين، ويتناول على مدى ثلاثة أيام نماذج من الكتابة الساخرة في أعمال غازي القصيبي، ومشعل السديري، ومحمود السعدني، وحسن السبع، وأحمد قنديل، وخلف الحربي، ومحمد الرطيان، ومحمد السحيمي، وحمزة شحاتة.

ووصف رئيس النادي الأدبي في منطقة الباحة الشاعر حسن بن محمد الزهراني الأدب الساخر بأنه ‏ضحكٌ كالبكاء، موضحاً أن الساخرين يدركون الذي يكتبون.. وأنهم أمام ضمائرهم جادون، ويعون الذي يفعلون، ولمن يرسلون! ومتى يرسلون! ويكشفون لنا بسهام ابتساماتهم جلّ أخطائنا، ويظهرون ببيتٍ من الشعر، أو ‫نصف سطرٍ من السرد، أو مشهدٍ عابرٍ، أو على رسمةٍ جلّ أوجاعنا دون فرضٍ وهم يضحكون، وعدّهم مخلصين لا يبالون باللوم من جاهلٍ لا يعي كُنهَ إبداعهم، وإلى الخلف لا ينظرون، ولا يعبأون، بمن يحرسون النيات بخبثٍ، ويمضون في درب إخلاصهم يوقظون العقول بأجراس إبداعهم خلف سَجْفِ الجنون، لأنهم يعشقون بوعي المحبين أوطانهم،

ولأحبابهم يرسمون دروب السعادة والارتقاء

ولا يفترون.. ويغيبون عن أعين الخلق حيناً..

ولكنهم في دواخلهم يحضرون.