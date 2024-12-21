انطلق اليوم ملتقى القراءة الدولي بقاعة المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي بحضور نخبة من المثقفين والقراء، وشهد الافتتاح جلسات حوارية كانت البداية فيها مع الدكتور سعد البازعي بعنوان: صناعة المبادرات القرائية ذات الأثر المستدام، والقراءة التاريخية مع قاسم الرويس. وشهد الملتقى حضورا غفيرا لمحبي القراءة وتبادل الأفكار، بإلإضافة إلى حوار مع الدكتور محمد الخالدي بعنوان «القراءة الرافد الذي لا ينضب».

وأقيمت ورش العمل مع مجموعة من المتحدثين المحليين والإقليميين والدوليين المهتمين بالقراءة؛ حيث ضم الملتقى 4 مناطق مختلفة في مجالات متنوعة لإثراء ثقافة القراءة منها منصة تبادل الكتب وأندية القراءة وغيرها.

ويسهم هذا الملتقى في ترسيخ قيم الثقافة، ودعم التبادل الفكري بين قراء العالم.

كما يهدف إلى جعل القراءة ركيزة أساسية في رحلة التحول الحضاري، وتسليط الضوء على المواهب السعودية والعربية والعالمية، وتعزيز ثقافة القراءة وتبنيها كقيمة مجتمعية تسهم في الارتقاء بالوعي وتوسيع آفاق الفكر داخل بيئة تجمع بين الإبداع والتنوع في مجال القراءة من خلال فعاليات مبتكرة تجذب مختلف الفئات العمرية والتوجهات الفكرية.

ويؤكد هذا الملتقى على أهمية القراءة في الحياة، وسيستمر الملتقى حتى يوم 21 ديسمبر.