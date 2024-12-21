شهدت فعاليات معرض جدة للكتاب 2024 الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، ندوة رياضية مميزة بعنوان «الإعلام الرياضي كما يرويه ملعب الجوهرة» أدارها يحيى العمودي، واستضافت الإعلامي الرياضي ياسر الزهراني، الذي أخذ الحضور في رحلة عبر العقد الماضي لاستعراض أبرز الأحداث الرياضية الكبرى التي احتضنها ملعب الجوهرة، ودور الإعلام في نقل هذه الأحداث وتأثيرها على الجمهور.

الجوهرة.. أكثر من مجرد ملعب

وأشار الزهراني إلى أن ملعب الجوهرة يتجاوز كونه ملعباً لكرة القدم ليصبح مدينة رياضية متكاملة، مجهزة وفقاً لمواصفات الاتحادات العالمية، وهو وجهة رياضية جذبت مشجعي العالم ونجومه الكبار، الذين أبدوا إعجابهم بالإمكانات المتوفرة، كما نوّه بتجربة الجماهير السهلة داخل الملعب، مؤكداً أنها تُعد الأفضل في المملكة.

وعلى صعيد الإعلام، أكَّد الزهراني أن الجوهرة توفر بيئة مثالية للإعلاميين من خلال تقنيات تسهّل صناعة المحتوى ونقل الأجواء الحماسية للمشاهدين، وأشاد بردود الأفعال الإيجابية للإعلاميين الذين نقلوا إعجابهم بالمنشأة، التي باتت أيقونة رياضية.

كرة القدم.. فن وصناعة

وأوضح الزهراني أن كرة القدم أصبحت صناعة متكاملة، وأن جمهور المنطقة الغربية لعب دوراً بارزاً في إثراء هذه الصناعة عبر مدرجات «الجوهرة» التي تحولت إلى لوحات فنية تعكس الحس الفني للجماهير. وأضاف أن الانتقال من ملعب الأمير عبد الله الفيصل إلى ملعب مدينة الملك عبد الله شكّل نقلة نوعية في المشهد الرياضي بفضل الفارق الكبير في الإمكانات.

استضافات عالمية وآفاق جديدة

وتوقَّع الزهراني أن يكون ملعب الجوهرة حاضراً في استضافة بطولات عالمية مقبلة، مثل كأس آسيا وكأس العالم 2034، داعياً الجميع إلى التكاتف لإنجاح هذه الاستضافات. كما شدَّد على أهمية نبذ التعصب الرياضي وبث روح التنافس الإيجابي بين النشء.