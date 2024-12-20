المفترض، أن نصاًيحلّق الآن في الآفــاقنصاً لقصة عشق تقفعلى الباب الطارف للقريةالمفترض، أن ذلك يحدث الآنعلى حين غرة من الحارس الليليالمفترض، أن موعداً رمادياًيشق طريقه نحو الوجودوسراً لا تعلمه سوى النجوميتساقط على رؤوس الأمهاتالمفترض، أن ذلك يحدث الآنعلى مرأى ومسمع الأحزانالمفترض، أن الكلام يجريدون أن يستقر في الاحضانعفواً، يجب ألا يحدث هذا الآن.ازدحــام مفـرطبالأمس تأنّقت،أضفت على المعتادتفاصيلَ لم أعهدهاارتديت ساعة لا تعملحشرت البُنصر بخاتمٍاشتريته قبل ثلاثة أعوامأغلقت الزر العلوي بإحكامٍوختمت الأمر بربطة الحذاء الضيقوبكل هوادة ووقـار،مضيتُ كي أراني في المرآةفلم أرَ غير جسد مكبل بالقيودله عينان جاحظتانووجنتان تورمتا بلا سببكما لو أنهما علمتا سراً بشروط اللعبةبعدها بدقائق صرخت:يا الله.. لماذا علينا أن نختنق؟!حيث لا مكـان ولا متسعكنت أظن أن الزمن يركض في البراريوليس في أعماق الروحوكنت أظن أن الطفل الساكنفي أعماقها يتلاشى مع تقادم العمرمكتفياً بجميل الأيام التي عاشلكن ظنوني -كل ظنوني- خابتكبقية ما راهنت عليهمرة أخرى أكتشف كم هي ذاكرتيمليئة بالتساؤلات وفيزياء الوقتوصور الأيام والسحاب الذيلطالما تشكّل في سماواتيوجوهاً وأحداثاً وخيبات للأمل،السحاب الذي كل ما ظننت أنأيامه ستمطر من خلال رسوماته المختلفة،تهب عليه الريح عاصفة لتمحو ما كتبلم يعد في اللغة متسعاً للتوسلولا مكاناً للتكهنات كما كانت هي البداياتحيث الروح المحملة باعتقاداتهاوتوقعاتها وحتى بالطفل الذي كانتتظن أنه لا يموت، أعياها ترف اللحظاتالذي بدا كفخ يستحيـل أن يتحول لشيء آخر