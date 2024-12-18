حظيت ورشة العمل التي قدّمها حسن رحماني تحت عنوان «التضليل الإعلامي» باهتمام لافت من زوار وإعلاميين ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب 2024، حيث تناولت الورشة بالتفصيل الجوانب المختلفة للتضليل الإعلامي وأثره العميق على المجتمعات وحتى العلاقات الشخصية.

وأوضح رحماني أن «التضليل الإعلامي أيقونة تُحرك العالم بأسره، وليس بالممارسة السهلة، حيث تكمن خطورته في قدرته على زعزعة المجتمعات وإثارة التوتر حتى بين الأصدقاء». كما بيَّن أن التضليل الإعلامي يَتمثَّل في أخبار كاذبة موجَّهة تُقدَّم بوصفها حقائق بهدف تضليل الرأي العام، وتزييف وعي الجماهير.

واستعرض خلال الورشة تقنيات التضليل الإعلامي، مثل ترويج الشائعات، والتنميط، والقولبة، مؤكداً أن هذه الأساليب تُعد من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات.