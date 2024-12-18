أعلن وزير الإعلام سلمان الدوسري، اليوم (الأربعاء)، توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومبادرة بقيمة تتجاوز مليار ريال؛ لتطوير صناعة التأثير الرقمي في السعودية، إضافة إلى إطلاق أكبر منصة بيانات إعلامية في الشرق الأوسط، بدعم من الذكاء الاصطناعي، لتحليل البيانات الإعلامية وتعزيز قدرتها على التأثير.وأكد وزير الإعلام، خلال افتتاح «ملتقى صناع التأثير ImpaQ» في العاصمة الرياض اليوم، أن الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من 1500 مؤثر محلي ودولي، سيكون منصة رئيسية لعقد أكبر صفقات التأثير الرقمي في المنطقة، بالشراكة مع شركات عالمية، مثل «سناب شات»، «إكس»، و«تيك توك»، إضافة إلى مجموعات دولية مثل «MBC» والمجموعة السعودية للإعلام.وأعلن خلال كلمته في الملتقى جائزة دولية لصناع التأثير سيبدأ تقديمها في النسخة القادمة من ملتقى صناع التأثير، مشيراً إلى النسخة الجديدة من مبادرة «انسجام عالمي»، التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع برنامج جودة الحياة والهيئة العامة للترفيه، لتعزيز التواصل الثقافي بين شعوب العالم، لافتا إلى أن الملتقى سيكون موطن انطلاق لمنصات التأثير الكبرى.وقال الوزير الدوسري: «الملتقى يشهد توقيع استحواذات واندماجات بين شركات محلية ودولية في مجال صناعة التأثير»، لافتا إلى تحول عدد من التطبيقات إلى منصات تواصل اجتماعي.وأضاف: «عام 2024 يمثل عام التحول الإعلامي، بينما سيكون 2025 عام التأثير». وأشاد برؤية السعودية 2030، التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى دور الرياض كعاصمة الإلهام والتأثير، ومركز لاستضافة أبرز الفعاليات الدولية مثل إكسبو وكأس العالم.40 برنامجاً وفعاليةالملتقى سيشهد أكثر من 40 برنامجا وفعالية، تمتد على مدار 12 ساعة يوميا، وتتناول واقع التأثير وأساليبه عبر 14 مسارا مختلفا. وتقام الفعاليات في 7 مناطق رئيسية، تشمل ورش عمل مبتكرة وتفاعلية لصناعة المحتوى المؤثر، إضافة إلى عرض قصص نجاح ملهمة تبرز دور التأثير في إحداث التغيير، مع مناقشة مستقبل المنصات الاجتماعية.ويهدف المتلقى إلى إعادة تعريف مفهوم التأثير، وتعزيز القيم المجتمعية، وتبادل الخبرات والمعارف المتنوعة، مع تسليط الضوء على الكفاءات والمواهب المحلية والدولية، إذ يضم الملتقى مشاركة أكثر من 1500 مؤثر محلي ودولي، يتابعهم أكثر من مليار شخص حول العالم.ويقام الملتقى تحت شعار «إلهام يتخطى الأرقام»، بحضور شخصيات بارزة محلية ودولية، مستهدفا إعادة تعريف مفهوم التأثير من خلال إنجازات حقيقية تتجاوز الأرقام التقليدية.كادر2×××14 مساراً رئيسياًيشهد الملتقى، الذي يستمر على مدى يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، إطلاق أكثر من 50 إعلانا واتفاقية لأول مرة، بالتعاون مع أكثر من 24 شريكا محليا ودوليا.ويمتد الملتقى على مساحة تزيد على 23 ألف م2، ويغطي 14 مسارا رئيسيا، تشمل الإعلام والذكاء الاصطناعي والصحة والفنون والبيئة والاستدامة. كما يتضمن جلسات حوارية وورش عمل ومساحات إبداعية، مثل «مسرح الابتكار»، الذي يناقش قضايا بارزة كالتأثير بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، ومستقبل محتوى الألعاب الإلكترونية.ويشمل الملتقى مساحات مخصصة، منها مساحة الابتكار لاستعراض أحدث التقنيات، ومساحة التأثير، التي تسلط الضوء على التحولات الإعلامية، ومساحة المعمل لتقديم تجارب ملهمة في الثقافة والفنون والتقنية.ويشهد جلسات «حديث التأثير»، التي تعرض قصص نجاح عالمية، تتضمن «قصتي من بروكلين إلى الدرعية»، و«رحلتي من الفضاء والمدن الذكية»، و«الرقم الصعب في الرياضات الإلكترونية».يشار إلى أن الملتقى يعكس ريادة المملكة كونها مركزا للإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، إذ يعزّز تبادل المعرفة والخبرات بين المؤثرين وصناع القرار.