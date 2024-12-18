ضمن فعاليات معرض جدة للكتاب 2024، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، أُقيمت أمس ورشة مميزة بعنوان «صناعة مسرح الطفل»، قدَّمها الدكتور نعمان محمد كدوه، أستاذ الدراما والنقد بجامعة الملك عبدالعزيز، الحاصل على دكتوراه في الدراما.

وسلَّط كدوه الضوء على أسرار هذا الفن ودوره في صناعة الوعي، بدءاً من بلورة الفكرة، مروراً بأساليب الكتابة الإبداعية بأبعادها المتنوعة، وصولاً إلى تقديم عروض مسرحية مشوقة تجمع بين الأداء الفني والتقنيات الحديثة. وأكد أن مسرح الطفل يتجاوز كونه وسيلة ترفيهية ليصبح أداة تعليمية مميزة تنمي خيال الأطفال وتعزز القيم الإنسانية، مقدماً محتوى هادفاً ومؤثراً.

وتطرقت الورشة إلى محورين أساسيين، هما: صناعة الفكرة، من خلال التمييز بين الفكرة الإبداعية بوصفها هدفاً أو مشروعاً، وابتكار أفكار جذابة مستوحاة من العوالم الواقعية أو الخيالية، مثل الألغاز، والألعاب، والرسوم المتحركة، وأفلام الأطفال، مع دمجها بأغنيات واستعراضات وأداء تقليدي.

وتضمن المحور الثاني بناء المتن الدرامي، عبر صياغة الأفكار في قوالب درامية تجمع بين الخيال والعاطفة، مع التركيز على عناصر مثل الأحداث، والحوارات، والصراع، والحركة، والبناء الدرامي، والشخصيات.

واختتم كدوه الورشة بتقديم نصائح حول تسويق العروض المسرحية بأسلوب جذاب ومبتكر يجذب الجمهور.