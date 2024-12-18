شهد معرض جدة للكتاب 2024 تنظيم فعالية أدبية ضمن برنامجه الثقافي المتنوع، حيث استضاف الكاتب أحمد مشرف في ورشة عمل بعنوان «حديث كتاب» للحديث عن كتابه الشهير «ثورة الفن»، وتميزت الفعالية بحضور كبير من الشباب والشابات، أتاحت للجمهور فرصة التعرف على أفكار الكتاب ورسائله الملهمة.

وقدَّم مشرف نبذة مختصرة عن كتابه، الذي حقَّق انتشاراً واسعاً، وعبّر عن سعادته بالقبول الذي حظي به العمل مقارنة بكتبه السابقة، مشيراً إلى أن هذا النجاح منح الكتاب مكانة خاصة في مسيرته الأدبية.

وتحدَّث مشرف عن مضمون الكتاب، موضحاً أنه يعالج قضايا محورية تتعلق بالفن والإبداع، حيث يستعرض كيف يمكن للفنان والكاتب تحقيق التوازن بين النجاح المادي والالتزام بالشغف والإبداع. وقال: «النجاح لا يتقاطع مع المثابرة أو حب العمل الصادق، فالإنجاز في النهاية لك وحدك، وهو نتاج حرصك واستمراريتك».

وأضاف أن الكتاب يناقش أيضاً تحديات الإبداع، مشيراً إلى الإشكالية التي تواجه العديد من الفنانين والكُتَّاب، وهي ما سمَّاها بـ«الإيغو»، موضحاً أن ردود الفعل السلبية قد تثبط عزيمة المبدع، ما يؤدي أحياناً إلى التردد أو الشعور بالعجز عن الاستمرار.

وعن تجربته الشخصية، قال: «تجربة الكتابة ليست حكراً على الأدب، بل تنطبق على جميع فنون الحياة، والتعليم المستمر مهما بلغ الإنسان من خبرة يزيد من ثقته بنفسه ويعزز منجزاته، كما أن الابتعاد عن الخوف والثقة المفرطة هو مفتاح الاستمرارية».