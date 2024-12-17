بتكليف من السلطان هيثم بن طارق يرعى سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط غداً (الأربعاء) بنادي الواحات حفل تسليم جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتيها العاشرة 2023 والحادية عشرة 2024. ومن المتوقع أن يعلن راعي الحفل مجال الدورة الثانية عشرة التي ستكون «دورة عربية» يتاح فيها التنافس للعمانيين والعرب.وكان مجلس أمناء جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب قد نظم اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس خالد هلال البوسعيدي، ودعا إلى تضافر الجهود لكل ما من شأنه الرقي بالجائزة الغالية لتحقيق أهدافها.واستعرض الاجتماع مسيرة الجائزة في دوراتها الماضية، والمجالات التي طُرحت في كل دورة، وأسماء الفائزين على الصعيدين العماني والعربي.وبحث مجلس الأمناء سير العمل والاستعداد لانطلاق أعمال الدورة الثانية عشرة للعام القادم 2025 التي ستكون للعرب عموماً، واعتماد المجالات الثلاثة المطروحة للتنافس في فروعها (الثقافة، الفنون، الآداب) التي سيتم الإعلان عنها في الحفل.واستعرض المجلس عدداً من المرئيات التطويرية للجائزة ومراجعة عدد من شروط الترشح العامة وآليات سير العمل، وسيعمل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم في مطلع العام القادم على تشكيل لجان لوضع الشروط والضوابط للمجالات المطروحة للتنافس، التي يتم تشكيلها من عدد من الأكاديميين والمتخصصين والفنانين والأدباء المشتغلين في تلك المجالات من العمانيين والعرب، ليفتح بعدها باب الترشح.يُشار إلى أن جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب تأتي في ظل الاهتمام المستمر الذي توليه حكومة سلطنة عمان للثقافة، وهي جائزة سنوية يتم منحها بالتناوب كل سنتين، تكون للعمانيين في عام وللعرب في عام آخر، بهدف دعم المجالات الثقافية والفنية والأدبية، والإسهام في حركة التطور العلمي والإثراء الفكري، وتأكيد الإسهام العماني ماضياً وحاضراً ومستقبلاً في رفد الحضارة الإنسانية بالمنجزات المادية والفكرية والمعرفية.وقطعت الجائزة شوطاً كبيراً على مدى دوراتها الماضية، ونجحت في أن تحقق سمعةً تجاوزت الآفاق، بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الأمناء، والضوابط الحاكمة في اختيار المرشحين والمتأهلين والفائزين.تكريم واسيني والكندي والكلباني والشاعرة شميسةفاز في الدورة العاشرة الدكتور عبد الله الكندي عن فرع الثقافة - مجال دراسات الإعلام والاتصال، والدكتور واسيني الأعرج عن فرع الآداب - الرواية.وفي الدورة الحادية عشرة فاز الإعلامي أحمد الكلباني في مجال البرامج الإذاعية عن برنامج بودكاست (شاهد فوق العادة)، وفي فرع الآداب - مجال الشعر العربي فازت الشاعرة شميسة بنت عبدالله النعمانية عن ديوان (مقامات زليخا).رسالة سلام تجوب العالم«لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف كياناً حضارياً فاعلاً ومؤثراً في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها، تتناوب الأجيال على إعلاء رايتها وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم، حاملةً إرثاً عظيماً وغاياتٍ سامية، تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد».السلطان هيثم بن طارق.