دشّن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف نايل الرويلي، كتاب «بصمة أمل» للكاتبة والإعلامية أمل حمدان، وسط حضور عدد من الإعلاميين والمهتمين بالثقافة والأدب، ضمن فعاليات معرض جدة للكتاب 2024.

وعبّرت الإعلامية والكاتبة أمل حمدان عن سعادتها بالحضور، مقدمةً شكرها لكلِّ من ساهم في هذا الإنجاز الذي يوثّق رحلتها بميدان الإعلام والثقافة، وحبها وولائها للوطن، وابتكارها طرقاً مستحدثةً لاستقطاب الجمهور لحب الثقافة ونشرها بالمجتمع السعودي من خلال مساهمتها القوية بالدفع بالحراك الثقافي تحت مظلة وزارة الثقافة وهيئة النشر والأدب والترجمة.

وبدأت أمل حمدان رحلتها بالمشاركة إعلاميةً ومحاورةً أدبيةً بحكم تخصصها الأكاديمي الأول بمجال الأدب واللغة، وطرحت برامج ثقافيةً فريدةً من نوعها لاقت رواجاً لدى شرائح المجتمع، ونالت تكريم جهات حكومية عدة، وإشادات من خبراء الإعلام ومسؤولي المناطق والصحف.