أصدر خبير التواصل الكاتب الصحفي في صحيفة الرياض الزميل عبدالرحمن بن سلطان السلطان مؤلفه الجديد «التواصل الإستراتيجي.. دليلك العملي من النظرية إلى التطبيق»، الذي يُعد الإصدار الأول في مجاله باللغة العربية، وجاء متزامناً مع عام التحول الإعلامي2024 الذي أعلن عنه وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، ويقوم على 4 ركائز هي: الأرقام، والمؤشرات، والشغف، والعمل.

ويتناول الكتاب أسس التواصل الاستراتيجي ومجالاته واتجاهاته ومستقبله، في 30 موضوعاً، منها طرق إدارة الأزمات الاتصالية، إلى جانب بناء الهوية المؤسسية، وفن تنظيم الفعاليات، وآليات الرصد والتحليل الإعلامي، ناهيك عن تناول محاور التواصل المبطن والفردي، وكذلك مناقشة مستقبل التواصل الاستراتيجي.

كما يجيب الكتاب على كثير من التحديات الشائعة والأسئلة المُحيّرة في عالم التواصل، ومن بينها: لماذا تفشل بعض خطط التواصل الاستراتيجي والحملات الاتصالية؟ ما هي الخطوات الاستراتيجية للتواصل والمحتوى الفعّال؟ ما هي السمعة الرقمية، وكيفية تحضير الإرث الرقمي، وأخلاقيات التواصل؟

يذكر أن الزميل السلطان يحمل مؤهلات علمية وخبرة إعلامية واتصالية واسعة، شملت قطاعات حكومية وخاصة، إلى جانب تجربة لافتة في الصحافة المحلية، مما يعزز من مكانة الكتاب كمرجعٍ توثيقي في هذا المجال الحيوي والمهم، ويجعله قابلاً للتبني والتطبيق، كمنصة انطلاق نحو أفق النجاح التواصلي.