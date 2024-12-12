انطلقت اليوم فعاليات معرض جدة للكتاب 2024، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في مركز سوبر دوم جدة، ويستمر حتى 21 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر ووكالة محلية وعالمية مما يتجاوز 22 دولة، موزعة على أكثر من 450 جناحًا، في ظل مشاركة جهات حكومية وهيئات ومؤسسات ثقافية سعودية وعربية.

ويشتمل المعرض على برنامج ثقافي ثري، يضم أكثر من 100 فعالية متنوعة، يتخللها العديد من المحاضرات والندوات وورش العمل، التي يقيمها أكثر من 170 متخصصًا، إضافة إلى منطقة تفاعلية مخصصة للأطفال، تقدم برامج ثقافية موجهة للنشء في مجالات الكتابة والتأليف والمسرح وصناعة الرسوم المتحركة، وأنشطة تفاعلية مختلفة، وذلك عبر 40 فعالية متنوعة، إضافة إلى ركن للمؤلف السعودي معرِّفًا الحضور على آخر إصداراته، ومهيئًا للزوار منطقة خاصة بالكتب المخفضة، التي تأتي ضمن جهوده في الحث على القراءة، وإتاحتها للجميع عبر اختيارات متعددة، معززة بمناطق حرة للقراءة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للنشر الدكتور عبداللطيف الواصل أن معرض جدة للكتاب يعكس اهتمام هيئة الأدب والنشر والترجمة بدعم وتطوير ونشر الثقافة والأدب بالمملكة، مؤكدًا الدور الريادي للمعرض، الذي يسلط الضوء على جهود الأدب والأدباء المحليين والعرب والعالميين، عبر فعاليات وأنشطة مجتمعية بمعايير عالمية، وخلق فرص تفاعلية لزواره في قوالب فنية وأدبية متنوعة، وصولًا إلى تعزيز مكانة محافظة جدة بوصفها مركزًا ثقافيًّا تاريخيًّا.

ويحتفي معرض جدة للكتاب 2024 خلال أيامه العشرة بعام الإبل، نظير ما تُمثِّله من قيمة ثقافية في حياة أبناء الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ، حيث خصص المعرض جناحًا للتعريف بقيمتها تاريخيًّا وثقافيًّا، وإثراء معرفة الزائر عبر جداريات عدة بأسمائها، ومواطن ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وقصائد شعرية تغنَّى بها العرب فيها على مر العصور.

ويُعد معرض جدة للكتاب ثالث المعارض المقامة خلال هذا العام 2024، التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة، حيث يأتي في نسخته الحالية بعد معرض الرياض الدولي للكتاب الذي اختتم فعالياته في أكتوبر الماضي، ومعرض المدينة المنورة الذي أسدل الستار عن فعالياته في أغسطس الماضي.

للذكر، يستقبل معرض جدة للكتاب 2024 زواره يوميًّا من الساعة 11 صباحًا وحتى 12 مساءً، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا إلى 12 مساءً، وعلى مدار عشرة أيام تبدأ من 12 إلى 21 ديسمبر الجاري.