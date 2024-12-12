صدر أخيرًا كتاب «العصفور الحافي» للقاص والإعلامي بخيت طالع الزهراني، الذي يتناول سيرته الذاتية في 306 صفحات، ويستعرض المؤلف في الكتاب أهم محطات حياته، بأسلوب أدبي شيق ومكثف، يقوم على وقائع وبعض الخيال.

وعبّر الزهراني عن شكره للأصدقاء الذين ساندوه بالمشورة خلال عامين من إعداد الكتاب، مشيرًا إلى أهمية كتب السيرة كجنس أدبي له قراءه، حيث تروي خلاصة تجارب إنسانية حياتية لافتة.

الكتاب موزع في ثلاثة أبواب تبدأ بذكريات الطفولة والشباب في قريته، ثم يتحدث عن انتقاله إلى جدة لمتابعة دراسته، والباب الثاني عن سياقات عمله بالتعليم، ثم يروي في الباب الثالث جوانب من تجربته الإعلامية.

الكتاب يتواجد في دار ريادة بمعرض جدة للكتاب، وسيوقع المؤلف نسخًا منه للأصدقاء والقراء.