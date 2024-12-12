تطلق هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم (الخميس) معرض جدة للكتاب 2024 ويستمر المعرض إلى 21 ديسمبر الجاري في «جدة سوبر دوم»، ضمن مبادرة «معارض الكتاب»، إحدى المبادرات الاستراتيجية للهيئة التي تعمل من خلالها على التوسُّع في إقامة معارض الكتاب بالمملكة، بوصفِها نوافذ ثقافية تجمع صُنّاع الأدب والنشر والترجمة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية مع القُرّاء والمهتمين.

ويشهد معرض جدة للكتاب 2024 في نسخته الحالية مشاركة 1000 دار نشر ووكالة محلية وعالمية من 22 دولة، موزعة على أكثر من 450 جناحاً، في ظل مشاركات عدة من جهات حكومية وهيئات ومؤسسات ثقافية سعودية وعربية.

وأوضح رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان أن «معرض جدة للكتاب 2024 يأتي امتداداً لسلسلة معارض الكتاب في المملكة، التي تعطي دلالة واضحة على ما وصلت إليه الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية وصناعة النشر، وكون السوق السعودي أصبح جاذباً لدور النشر العربية والدولية للمشاركة، وفي تزايد لافت في كل نسخة من معارض الكتاب عن النسخ السابقة».

‏ويشتمل المعرض على برنامج ثقافي منوع، يضم أكثر من 100 فعالية متنوعة، يتخللها العديد من المحاضرات والندوات وورش العمل، التي يقيمها أكثر من 170 متخصصاً من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى منطقة خاصة بالطفل تقدم برامج ثقافية خاصة بهذه الفئة العمرية في مجالات الكتابة والتأليف والمسرح، وصناعة الرسوم المتحركة، إضافة إلى الأنشطة التفاعلية والثقافية المختلفة.

ومما يتميز به معرض جدة الحالي وجود قسم خاص لعوالم الإبداع والخيال بمنطقة المانجا والأنمي. كما يتميز معرض جدة للكتاب بوجود قسم خاص بالكتب المخفضة، الذي يأتي ضمن مبادرة هيئة الأدب والنشر والترجمة في الحث على القراءة، وإتاحتها للجميع عبر اختيارات متعددة.

واحتفاءً بعام الإبل، جهّز معرض جدة للكتاب 2024 جناحاً للتعريف بقيمتها تاريخيّاً وثقافيّاً، وإثراء معرفة الزائر عبر جداريات مخصصة بأسمائها، ومواطن ذِكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وقصائد شعرية تَغنَّى بها العرب على مر العصور، نظير ما تتسم به من مكانة تاريخية واجتماعية.

ويأتي معرض جدة للكتاب ثالث المعارض المقامة خلال هذا العام، التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة، بعد معرض الرياض الدولي للكتاب الذي اختتم فعالياته في أكتوبر الماضي، ومعرض المدينة المنورة الذي أسدل الستار على فعالياته في أغسطس الماضي.

يُذكر أن معرض جدة للكتاب 2024 سيفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى 12 مساءً، ما عدا الجمعة من الساعة 2 ظهراً إلى 12 مساءً.