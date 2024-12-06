بدأت في مكتبة الملك فهد الوطنية في مدينة الرياض، أمس، أعمال «مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2024» في نسخته الرابعة، الذي ترعاه هيئة الأدب والنشر والترجمة، واتخذ المؤتمر من «الفلسفة وجودة الحياة: الوجود والحقيقة والخير» عنواناً له، وتستمر ندواته وجلساته الحوارية إلى يوم غد السبت. ويعكس شعار نسخة هذا العام التزام المؤتمر باستكشاف كيف يمكن للفكر الفلسفي أن يسهم بتعزيز رفاهية الإنسان وتنمية المجتمع؟. ويتضمن برنامج المؤتمر مجموعة من الأنشطة التفاعلية، تشمل كلمات رئيسية وحلقات نقاش وورش عمل تطبيقية، مع التركيز على مناقشة موضوعات متنوعة تتناول تقاطعات الفلسفة مع الواقع، والجوانب الفلسفية للصحة والجمال، والقضايا الأخلاقية في المجتمع، مما يقدم تجربة فكرية غنية وشاملة للحضور، من خلال مشاركة أكثر من 60 مفكراً بارزاً من جميع أنحاء العالم، منهم الدكتور (فاوستو فريسوبي)، والبروفيسور (روبرت لامبرت برناسكوني)، والدكتور عبدالعزيز برغوث، والدكتور عبدالرحيم الدقون، والدكتورة نيرمين عزالدين، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى.وأقام المؤتمر شراكات مع مؤسسات دولية، منها: New Philosopher وThe School of Life، وذلك في أول حضور لها داخل المملكة يدعم تطور الفكر الفلسفي، كما يسلط المؤتمر الضوء على دور الفلسفة في تعزيز جودة الحياة، كجزء من برنامج «جودة الحياة».وتتوافق أهداف البرنامج مع المبادئ الفلسفية التي تسعى إلى تعزيز فهم أعمق للفضيلة والعدالة والسعادة والحرية، التي تُعد ركائز أساسية لازدهار المجتمعات.ويُعد مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2024 أكبر حدث فلسفي في منطقة الشرق الأوسط ورمزًا لالتزام المملكة بتعزيز المشهد الثقافي والفكري على المستوى العالمي، ويستقطب الحدث نخبة من الباحثين والمفكرين والطلاب من مختلف أنحاء العالم، ما يعزز مكانة الرياض منارة للريادة الفكرية والحوار الفلسفي.