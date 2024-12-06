‏هَلْ كُنْتَ مِثْلِيَ يَا جَدَّاهُ تَرْتَجِفُ؟‏لَمَّا تَمَكَّنَ مِنْكَ الوَجْدُ وَالشَّغَفُ‏هَلْ خَابَ ظَنُّكَ حِيْنَ الشَّمْسِ قَدْ أَفَلَتْ‏بِرَبَّةٍ كَالوَرَى تَأْتِيْ وَتَنْصَرِفُ‏هَلِ انْتَبَذْتَ مَكَانَاً نَائِيَاً لِتَرَى‏رُوْحَ الحَقِيْقَةِ وَالأَسْرَارِ تَنْكَشِفُ‏وَقَفْتُ مِثْلَكَ بَيْنَ البَيْنَ مُضْطَرِبَاً‏هل أَدَّعِي العِلْمَ أَمْ بِالعَجْزِ أَعْتَرِفُ‏وَصِرْتُ أَسْمَعُ أَصْوَاتَاً وَأَفْهَمُهَا‏وَفِيْ الخَيَالَاتِ سِرٌ بَاتَ يَنْكَشِفُ‏بِأَنَّ جِلْدِيَ تَارِيْخٌ وَأَنْسِجَتِي‏مُذْ أَوَّلِ الدَّهْرِ لِلْقَوْمِ الأُلَى صُحُفُ‏وَأَنَّنِي الآكِلُ المَأْكُوْلُ مُذْ وَطَأَتْ‏أَقْدَامُ آدَمَ حَتَّى تَسْقُطَ الكِسَفُ‏مَنْ مَسَّهُ الضُّرُ أَوْ مَنْ مَسَّهُ تَرَفُ‏هَذَا التُّرَابُ وُجُوهٌ فَوْقَهَا نَقِفُ‏كُنْهُ المِيَاهِ الَّتِي نَظْمَا وَتَشْرَبُهَا‏أَشْلَاءُ أَهْلٍ لَنَا قَدْ نَالَهَا تَلَفُ‏هَذَا الغُبَارُ بَقَايَا جِلْدِ مَنْ ذَهَبُوا‏إِلَى الفَنَاءِ لِيَأْتِيْ بَعْدَهُمْ سَلَفُ‏هُنَا بَقَايَا لِخَدٍ تِلْكَ جُمْجُمَةٌ‏ذَاك المُهَشَّمُ مِنْ أَطْرَافِهِ كَتِفُ‏أَمْشِي مَعَ النَّهْرِ، وَالأَمْوَاجُ تُخْبِرُنِي‏أَنَّ الحُقُوْلَ لِقَطَّافِيْنَ قَدْ قُطِفُوا‏حَيْثُ الجِرَارُ عُيُوْنٌ ذَابَ بُؤْبُؤُهَا‏تَكَادُ تَهْتِفُ لَوْلَا أَنَّهَا خَزَفُ‏أُسْقِي اليَمَامَاتِ دَمْعَاً سَالَ مِنْ حَدَقٍ‏خَلْفَ الجُنُوْدِ لِغَادَاتٍ بِهَا شُغُفُ‏ثَوْبِيْ القَتِيْلُ بِهِ وَالقَاتِلُ اجْتَمَعَا‏حَيْثُ النَّقَائِضُ وَالأَضْدَادُ تَأْتَلِفُ‏وَيْحِيْ أَدُوْسُ عَلَى أَهْلِيْ بِلَا خَجَلٍ‏إِذَا مَشَيْتُ وَبِالأَسْلَافِ أَلْتَحِفُ‏الرَّاحِلُوْنَ وَإِنْ شَادَ البُنَاةُ لَهُمْ‏فِيْ رَبْعِهَا غُرَفَاً مِنْ فَوْقِهَا غُرَفُ‏مَنْ عَلَّمَ النَّهْرَ أَنْ يَجْرِيْ إِلَى أَزَلٍ؟‏مَنْ يَأْمُرُ اللَّيْلَ أَنْ يَنْأَى وَيَزْدَلِفُ؟‏أَيَطْلَعُ الطَّلْعُ مِنْ أَكْمَامِهِ زُمَرَاً‏بِأَلْفِ لَوْنٍ وَشَكْلٍ كُلُّهَا صُدَفُ؟‏هَذَا النَّخِيْلُ نَبِيَّاتٌ حَمَلْنَ لَنَا‏رَسَائِلَ اللهِ يَتْلُو آيَهَا السَّعَفُيَا كُلَّ مَنْ مَاتَ.. يَا آتٍ لِعَالَمِنَا‏أَنْتَ الجَمِيْعُ وَمِنْكَ الكُلُّ مُقْتَطَفُ