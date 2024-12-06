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زكي العلي (العراق)
‏هَلْ كُنْتَ مِثْلِيَ يَا جَدَّاهُ تَرْتَجِفُ؟

‏لَمَّا تَمَكَّنَ مِنْكَ الوَجْدُ وَالشَّغَفُ


‏هَلْ خَابَ ظَنُّكَ حِيْنَ الشَّمْسِ قَدْ أَفَلَتْ

‏بِرَبَّةٍ كَالوَرَى تَأْتِيْ وَتَنْصَرِفُ

‏هَلِ انْتَبَذْتَ مَكَانَاً نَائِيَاً لِتَرَى

‏رُوْحَ الحَقِيْقَةِ وَالأَسْرَارِ تَنْكَشِفُ

‏وَقَفْتُ مِثْلَكَ بَيْنَ البَيْنَ مُضْطَرِبَاً

‏هل أَدَّعِي العِلْمَ أَمْ بِالعَجْزِ أَعْتَرِفُ

‏وَصِرْتُ أَسْمَعُ أَصْوَاتَاً وَأَفْهَمُهَا

‏وَفِيْ الخَيَالَاتِ سِرٌ بَاتَ يَنْكَشِفُ

‏بِأَنَّ جِلْدِيَ تَارِيْخٌ وَأَنْسِجَتِي

‏مُذْ أَوَّلِ الدَّهْرِ لِلْقَوْمِ الأُلَى صُحُفُ

‏وَأَنَّنِي الآكِلُ المَأْكُوْلُ مُذْ وَطَأَتْ

‏أَقْدَامُ آدَمَ حَتَّى تَسْقُطَ الكِسَفُ

‏مَنْ مَسَّهُ الضُّرُ أَوْ مَنْ مَسَّهُ تَرَفُ

‏هَذَا التُّرَابُ وُجُوهٌ فَوْقَهَا نَقِفُ

‏كُنْهُ المِيَاهِ الَّتِي نَظْمَا وَتَشْرَبُهَا

‏أَشْلَاءُ أَهْلٍ لَنَا قَدْ نَالَهَا تَلَفُ

‏هَذَا الغُبَارُ بَقَايَا جِلْدِ مَنْ ذَهَبُوا

‏إِلَى الفَنَاءِ لِيَأْتِيْ بَعْدَهُمْ سَلَفُ

‏هُنَا بَقَايَا لِخَدٍ تِلْكَ جُمْجُمَةٌ

‏ذَاك المُهَشَّمُ مِنْ أَطْرَافِهِ كَتِفُ

‏أَمْشِي مَعَ النَّهْرِ، وَالأَمْوَاجُ تُخْبِرُنِي

‏أَنَّ الحُقُوْلَ لِقَطَّافِيْنَ قَدْ قُطِفُوا

‏حَيْثُ الجِرَارُ عُيُوْنٌ ذَابَ بُؤْبُؤُهَا

‏تَكَادُ تَهْتِفُ لَوْلَا أَنَّهَا خَزَفُ

‏أُسْقِي اليَمَامَاتِ دَمْعَاً سَالَ مِنْ حَدَقٍ

‏خَلْفَ الجُنُوْدِ لِغَادَاتٍ بِهَا شُغُفُ

‏ثَوْبِيْ القَتِيْلُ بِهِ وَالقَاتِلُ اجْتَمَعَا

‏حَيْثُ النَّقَائِضُ وَالأَضْدَادُ تَأْتَلِفُ

‏وَيْحِيْ أَدُوْسُ عَلَى أَهْلِيْ بِلَا خَجَلٍ

‏إِذَا مَشَيْتُ وَبِالأَسْلَافِ أَلْتَحِفُ

‏الرَّاحِلُوْنَ وَإِنْ شَادَ البُنَاةُ لَهُمْ

‏فِيْ رَبْعِهَا غُرَفَاً مِنْ فَوْقِهَا غُرَفُ

‏مَنْ عَلَّمَ النَّهْرَ أَنْ يَجْرِيْ إِلَى أَزَلٍ؟

‏مَنْ يَأْمُرُ اللَّيْلَ أَنْ يَنْأَى وَيَزْدَلِفُ؟

‏أَيَطْلَعُ الطَّلْعُ مِنْ أَكْمَامِهِ زُمَرَاً

‏بِأَلْفِ لَوْنٍ وَشَكْلٍ كُلُّهَا صُدَفُ؟

‏هَذَا النَّخِيْلُ نَبِيَّاتٌ حَمَلْنَ لَنَا

‏رَسَائِلَ اللهِ يَتْلُو آيَهَا السَّعَفُ

يَا كُلَّ مَنْ مَاتَ.. يَا آتٍ لِعَالَمِنَا

‏أَنْتَ الجَمِيْعُ وَمِنْكَ الكُلُّ مُقْتَطَفُ