‏على حائط الخمسين ترخي ظلالها‏سنوني، وجرح الصمت يشرح حالها‏وأحذر أن أهوي من السفح خائباً‏ولا أمةٌ ترمي إليَّ حبالها‏وقد كنتُ عند الشام طفلاً مدللاً‏أقيل بنعماها وأجني وصالها‏إلى أن رمتني بالرحيل أظافرٌ‏من السم والأحقاد شدت نصالها‏فضقت بوسع الأرض ما جئت قريةً‏وجدتُ بها أهلي ونفسي وآلها‏على لغتي العمياء ألقي مواجعي‏أكلم نفسي كي أصون جلالها‏وأكتم صوت الضاد حين يعضني‏إلى سحرها شوقٌ يحاكي جمالها‏ومن شاعر في كل وادٍ مهيمٍ‏إلى أخرسٍ قد صرت أشكو وبالها‏هي الغربة الصماء لا قلبَ ينثني‏ولا رعشةٌ خضراء نمضي خلالها‏فيا ثقل ما حُمّلتُ وازددتُ مفرداً‏وما همَّ أن تلقي عليّ جبالها‏ولكن عسيرٌ أن تمدَّ يمينها‏لغيري، وحظي أن أكون شمالها‏على بابها أسلمت للريح مقودي‏وصغت أغانيها وصنت رمالها‏فما للصحارى اليوم تنكر صحبتي‏أتنكر وقت الروع أمٌّ رجالها؟‏وما لي بشرق الأرض والغرب ناقةٌ‏أنا ابن قصيدٍ كان يرعى جِمالها‏فيا أيها الأهلون هل ثَمَّ موطئ‏لنفس بكاها الفقد حتى أسالها