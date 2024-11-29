يقول الراغب الأصفهاني «المكان عند أهل اللغة الموضع الحاوي للشيء».ومن هذه التعريف نتلمس الكثافة التي يمثلها المكان وأن ذلك الاحتواء هو الكثافة القابلة للتمدد وتتضح تلك الصفة في المكان الموجود في القرية الذي يتجاوز فيها المكان التمثيل إلى التمثل وهذا ما أبدع فيه الدكتور سعود الصاعدي في كتابه (معالم القرية الكونية).وإذا كنا سنتحدث عن القرية ونختار نموذجًا لها فلن نجد قرية نستطيع أن نطلق عليها (القرية الكونية) أفضل من (أم القرى) مكة المكرمة وهي القرية التي اختارها المؤلف لكتابه.يقدم أستاذ النقد والبلاغة الدكتور سعود الصاعدي كتابه بقوله «يطرح الكتاب فكرة المقاربة بين المعالم والمفاهيم في سياق البلاغة الكونية، لينتقل من التمثيل إلى التمثُّل، بحيث تصبح مباحث البلاغة ومسائلها ماثلة للعيان بدلا من أن تكون أمثلة للبيان، وفي سياق هذا التمثّل جاءت هذه الدراسة لاستخلاص نموذج كوني من أمّ القرى، يتمثّل في خمسة معالم للقرية الكونية.وهكذا تبدو المعالم في مكة، من خلال ثنائية الكثافة والامتداد التي اقترحها الباحث، وهي على التوالي: الجبل والوادي والبئر والشجرة والمسجد.وذلك من خلال التركيز على بيان النّصبة الذي يتحوّل فيه العالم إلى آية كبرى، ومعالمه إلى علامات وآيات، ومن شأن هذا أن ينقل البلاغة من أفق التمثيل إلى أفق التمثل».وهنا نجد أن المعالم التي اختارها المؤلف وهي: الجبل والوادي والبئر والشجرة والمسجد هي علامات وآيات لما تمثله من كثافة والتي تصنع بلاغة المكان لتحقيق الامتداد.الكتاب محفز ساحر للتأمل في حقيقة المكان بوصفه رمزًا بلاغيًا لأبعاد أكبر من حيز المكان وفلسفة اللغة.هذا الكتاب يبحث في السؤال «كيف نقرأ المكان بلاغيًا؟ وكيف تصبح القرية كونًا مصغرًا ؟».وهذا يمنحنا نظرية تأملية للعلاقة بين البيان والمكان وأن البلاغة تتجاوز اللغة إلى المكان وأن هناك علاقة تقابلية بين ما يمثله المكان على الأرض وما يمثله في البلاغة وأن للمكان امتدادا يقودنا إلى فهم أفضل للمجتمع والحياة والتغيرات أيضًا.الكتاب وجبة دسمة لمن يبحث عن الوقوف على حالة تأملية محفزة للتدبر في الخلق والكون والحياة واللغة.