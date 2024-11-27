بحضور وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وقع نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، ومدير مدرسة الملك تشارلز للفنون التقليدية في The King's Foundation الدكتور خالد عمر عزام، اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة و The King's Foundation ؛ لمشاركة مدرسة الملك تشارلز للفنون التراثية التابعة للمؤسسة في مبادرة عام الحِرف اليدوية 2025م.

وجرت مراسم التوقيع على هامش معرض الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية – بِنان المقام حاليًّا في واجهة روشن بالرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى إحياء وتشجيع الحِرف اليدوية في المملكة على مدار عام 2025م، وذلك من خلال التعاون في إعداد وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية في مجال الحِرف في عدة مناطق سعودية.

وتتضمن الاتفاقية إطلاق برنامج «إحياء الحِرف السعودية» مطلع يناير 2025م، الذي تقوم من خلاله مدرسة الفنون التقليدية في The King's Foundation بإعداد برنامج مخصص، وتنفيذ مبادرات تدريبية في مجالي التصميم والحرف، مع التركيز على إحياء وتجديد تقاليد الحِرف السعودية في مختلف مناطق المملكة.

وتعدُّ مؤسسة The King's Foundation، مؤسسةً خيريةً تعليميةً لتدريس وإثبات مبادئ التصميم الحضري، والهندسة المعمارية التقليدية التي تضع الناس والمجتمعات الذين هم جزء منها في مركز عملية التصميم، وقد أولت مدرسة الفنون التقليدية في المؤسسة أهميةً كبيرةً للفنون والمهارات التقليدية عبر برامج الدراسات العليا، والدورات التدريبية في الممارسة الفنية الإبداعية للفنون التقليدية.

وتأتي الاتفاقية في إطار حِرص وزارة الثقافة على التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم أنشطة عام الحِرف اليدوية 2025 بالبرامج التدريبية والتطويرية في مجالي التصميم والحِرف للحرفيين والحرفيات السعوديين، وذلك ضمن جهودها لتنمية الإنتاج الحِرفي في المملكة.