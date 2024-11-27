وجه وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بتمديد معرض الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية «بَنان» حتى يوم الـ 30 من نوفمبر الجاري، نتيجة للإقبال المتزايد لزوار المعرض، في واجهة روشن بمدينة الرياض.

وزار وزير الثقافة اليوم، معرض الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية «بَنان» وتجول على أقسام المعرض، مُطَّلِعًا على أجنحته، التي تضم فنون الحرف، وجناح العروض الحرفية الحية، والمعرض الحرفي، وجناح ورش العمل الحرفية، ومنطقة التجارب التفاعلية، ومنصة رواد الأعمال والمؤسسات الحرفية، وجناح الطفل.

ويشارك في «بَنان» أكثر من 500 حرفي وحرفية من المملكة، كما يشهد المعرض مشاركة 25 دولة حول العالم، مما يجعله منصة فريدة تحتفي بالحرف اليدوية التقليدية، وتسهم في دعم الحرفيين اقتصاديًا وتمكنهم من تسويق منتجاتهم، لتجعل هيئة التراث من ذلك هدفًا في تعزيز الوعي بأهمية الحرف اليدوية بصفتها جزءًا من التراث الثقافي غير المادي، وتضمن استمراريتها ونقلها للأجيال القادمة.