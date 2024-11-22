للمرة الألف أعود إليكبعدما أغلقتُ عنك كل بابٍيأخذك إلي..لكنك تجيد الطرقَ..تجيد العزفَوحفر الكلمات على جدران بيتي..وبينما أُطفئ الضوءليشعل القمر فضته في قلبي..أتيت..مددت يدك..وخطفت شعلتي الفضية..من يومها..أمشط أنين الليل..وأعلق له خلخالي على نافذتي..نسيت كيف يكون الرقص وحيداً..كيف يكون الصوت وحيداًكيف يكون الحب حزيناً..مستنداً على كتفي..بيتي امتلأ بالطيور..بالغزلان الهاربةبالذئاب والنسور..بعدما قتل الراعي نفسه..وأخطأ إصابة قتلي.