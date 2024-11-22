(1)الغُرابالذي قال: غاقغاقغاقغاقيحسُب أنَّ كُلَّما حولهُكذبةً بيضاء!(٢)بقلبِها الواهِنليست هذه عدنفمن اقترف في حقها كُلَّ الضغائِن والواقع الاجتماعي الذي يجعلها وحيدةلِمَنْ فتحت قلبها السريوهي تتضرَّعوتجهشُ مثل طفل كسيح مُسلَّحثم من بلور فيها صنوف العشقوهي لها ما تشتهييا لكُلفة البحر والحرّ وكبرياء الرحمة«عندما تمشِّط ٱمرأة شعرها، فإنَّها تُقلِّد حركات النجوم»ألم يقل ذلك الفنان رودان؟تلك هي عدنفلماذا تُمعِن القبائل في تعذيبهاوتجعلها هامشية وهي كل المتنلماذا يا رفاق الغفلة لا تتسمون بالجدّية حين تقهر عدنحدثتني وغابت في زِحام سّرِّها الكُحليقالت من القلب إنَّهم يبالغون في العسفومن حربٍ إلى حربومن شنقٍ إلى شنقأطلع عليهم كالمستحيليروقني أنهم لا يفهموننيوأنا أرسم لهم خرائط الشهقة والغِبطة والوحشةو..تضاريسي ليست تضاريسيولذا أستحلفكم بالذئاب الحُمرأن استحملوني قليلا لأهذيفالليل طويل وأنا تلك المسافة بين الليل وبينيبين الجمر وبين الوجد وبيني.(٣)هو ذا رأسي الغريب يتسلّى في ساحل أبينيرحل في عاصفة ويحطُّ على نجمةٍ مُقشّرةألم الساحل العدني ألمٌ شديد لا يدركه سوى الشعروالكثير من السردأرق في البحر والبحر لا يناموصوت غراب ينعق بين الضلوعصوت الغراب يذكّرني بنزوعي الانتحاري الدفينأنا رجل لا تكفيه غِربان العالم كلها حتَّى ينتحرداخلي قُبَّة ونواقيس وغسق ونذور وعشِق أزرق وحيتان مهيبةتمرُّ شاحنات جنود من أماميتصهّل التباريح على رأسي العرقانمرَّت أمي أمامي وهي تدعو لي أن أنتصر على أسيد عدننعم حرارة عدن مثل من يصب على جلدك ماء النارأغتسل في اليوم ثلاث مرات ولا يتوقف هيجان المدينة المنكوبة التي رغم كل شيء لا تمل من حبهاأجلس وحدي أمضغ القات عند الساحل فأرى هجرة الأجدادأرى الأصالة والمعاصرةأرى زبد البحر مثل صبية سمراء تغتسل في عُريها وتغني«صدفة التقينا على الساحل ولا في حد»مشرعة منذ القدم هي عدنومائلة للرقص وحروب الجبال معهاكانت الذاكرة الروحية بحملها السابق في أشياء الوجود قطعة من عدنوكانت عدن لسان حال الكائنات في هذا العالم الأسطوريتتصبب عرقاً وتوغل في النسيانومن بحر العرب إلى بحر الصين إلى بحور أورباتحمل بخوراً من سبأ ورؤاهلكن السُّفن تعبت.(٤)كان جاك بريفر الشاعر الفرنسي المعتوه يقول: في إحدى أعظم قصائده «أحبِّك وأعرف أنَّكِ تخونين»أمَّا أنا فأفكِّر كيف تخون عدنصحيح أن أحدنا قد يخون الآخر بوفاء منقطع النظير!إلاَّ أنَّكِ عدنحتَّى وأنتِ تخونين تضعين للحُبِّ معنىً موازياً للسعادة!وأُفكِّر بهزيمتنا معاً في الحُبِّوأُفكِّر كطائر نصعوه الأطفال بالمخمىوأُفكِّر أنَّني المخمى والطائر معاًوأُفكِّر ما هي الجدوى من حُبِّي لكِوأُفكِّر أن أُجادلني وأُحاورني لأقتنع بحُبَّنا الرَّجيم الرَّحيموأُفكِّر كملعونوكضالوكسقفيُحدِّق فيه سهران يُحبِّك هو أنا.(٥)يسقط الفارِس بحُبِّك يا عدنوتنكسِّر حُنجرة العَاَلَم حين يُغنِّي ولا يجدككم هذا الوقت رمادي وأنا أُحدِّقُ في الشاشة البيضاء وأكتب بالأسودلأُنقِّح مسودة هذا الديوان الذي أتلفنيويبدو أنَّني سأقوم بتعزيتي بعد قليلأنا الآن مجرم حربومجرم حُبّ في آنٍ واحدهذا لأنَّك عدن سيدة المتناقضاتتعززين اليقين بالشكوتقطفين الشك باليقين،تتحسَّر عدن على الزمن الجميلتُكلِّم نفسهاتتأمل في نوافِذ مهجورةوشُعراء ماتوا داخل هناجر مغلقةهذا الصباح رأيتها عند الباب ضجرانةرأيتها تعاتب نجمة الحِزبطيور كثيرة مرت من عدن وتحنَّطتلماذا تلوث هواء عدنسؤال وجوديولماذا يلهث الناس وراء عدن من شارع إلى شارعهل لأنَّها خدعتهم ؟أم لأنَّ الريح تأخذهم كيفما اتفقأشعر بالأسىيا لغموض عدنشابة فتية ماذا تريد ؟هل تريد الاستنارة أم الظلام المُرّ!حدسي يُرشدني لطريقها الشهواني الصَّعب، إذ تبتكرنا في الملماتوهي العاشقة الشبِقة مثل الإعصارلا تنتهي إلّا لتبدأولا تحِنْ إلا لتزاد قساوةأحاول قدر المستطاع أن اتحاشى نظراتهافأتلعثمويطوح بي رذاذ البحرأحاول أن أُركِّز في معنى عدنفأصبح مثل عمود كهربائي بلا كهرباء!في السادسة صباحا أحاول ان أنام بلا فائدةأُشِعل سيجارة أخرى وأنا أُنقِّح الرغبة في هذه القصيدةأتتوّج مثل موجةٍ قاحِلةأشعُر أنَّي أتحوَّل إلى قبوأتناقش معي حول عدنفأجِد كُلَّ القارات هنايرِنْ جرس الباب وأفتح لي وأدخلنيثم أتجمَّد من شدِّة الحرارة!ألتفت إلى خلفي فأراني أمامي.(٦)أنا الطائِر العدنيلا حاجة لي للحمقىحافِلٌ بالطلاسِموصدى نعيق الغِربانمع آخر سجائريأرسُم لعدن شكل الرّئةوشكل الرّغبةوشكل آخر عود مِنَ القات(٧)عدن التي لملمتنيرأتني أذن ذابلا في شوارع الحنينلملمتني لأنّي منذُ الهزيمة كنت ألتاذُ بالناسوت والباهوتدونما ندم ودونما أصحابكنت ما كنت عليهشارد الذهن أغنِّي عدميومن لثغة في الطين تشبهني عدنعدن التي هيأتني لغيمة قاحلة واكتفت بمفارقات الزمن الرديءعدني.. وآه من عدن..!تهذي وتهذي مثل صوفي خليعمثل من يُمجِّد الخرابلا.. كأنَّها أنثى سرابأو مثل سياسي بلا عاطفةعدن الشهيدة دعوها تسرج الأشجار بالحمىوتعلم القبائل فنّ الطفولةهذه الكهلة التي لا تنحني للريح والتباريحمن لها غير حزنهاغير وصاياها التي لطالما سكرنا بهادعوها كالقيامةتغرف الفحولة من عيون اللهبوتغامر لتستمرعدن التي مثل صبية نازفة وتهرول باتجاه المسافة الفردوسية للجحيم...* شاعر من اليمن- من المجموعة الشعرية الرابعة للشاعر «الديوان العدني» تحت الطبع.