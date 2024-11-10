ترأست رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة، على هامش فعاليات الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب. إذ ناقش أعضاء مجلس الإدارة إستراتيجيات الهيئة الرامية إلى توسيع مبادراتها العالمية، وتطوير الشراكات مع المؤسسات المتخصصة لتمكين الناشرين الإماراتيين. كما شهد الاجتماع استعراض التقدم الذي أحرزته الهيئة خلال الأشهر الستة الماضية على مختلف الصعد.

وفي مستهل الاجتماع، رحّبت بدور القاسمي بأعضاء مجلس الإدارة، معبرة عن تقديرها للرؤية الحكيمة لعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي أطلق مبادرات ثقافية عالمية تدعم النمو والتوسع الدولي لهيئة الشارقة للكتاب. وأشارت إلى أن «المعهد الثقافي العربي» في ميلانو يمثل جسراً حضارياً بين الثقافة العربية ونظائرها حول العالم، وأن الهيئة لديها خطط طموحة لاختيار مدن أخرى حول العالم لافتتاح معاهد ثقافية مماثلة. وفي إطار تأكيدها أهمية وجود قيادة مخصصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أعلنت الشيخة بدور القاسمي أن التحول الرقمي يمثل أولوية في إستراتيجية الهيئة للمرحلة القادمة؛ بهدف تطوير معرض الشارقة الدولي للكتاب والمبادرات الثقافية للهيئة.

الإنجازات والخطط المستقبلية

ناقش مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب التطورات المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية التي تم اعتمادها بناء على اجتماعات مجلس الإدارة ومجموعات العمل السابقة. وتطرق الاجتماع إلى الإنجازات التي تحققت، ومن أبرزها تنظيم مؤتمر الموزعين، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، ومعرض الشارقة لرسوم كتب الطفل، إلى جانب مشاركة الشارقة في مختلف المعارض الدولية للكتاب. كما استعرض مجلس الإدارة في اجتماعه خططه للمرحلة القادمة، منها تطوير جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب، بما يعزز جاذبيتها العالمية وإطلاق دورة متخصصة للنشر تهدف إلى تعزيز مهارات الناشرين بالخبرات العالمية.