التقى وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان، اليوم في مدينة سلفادور البرازيلية، وزيرة الثقافة بجمهورية البرازيل الاتحادية مارغريث مينيزيس، خلال مشاركته نيابةً عن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، في الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء الثقافة لدول مجموعة الـ20 المُقام في جمهورية البرازيل الاتحادية.

ونقلَ الكنعان في بداية اللقاء تحيات وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان للوزيرة وهنأها بمناسبة تولّي بلادها رئاسة مجموعة الـ20 للعام الحالي، وتثمين الوزير حرصها على استمرار المسار الثقافي، مشيراً إلى دعم المملكة أولويات المسار الثقافي التي وضعتها دولة الرئاسة لهذا العام، والإشادة بمشاركة الفنانين البرازيليين في الفعاليات الثقافية المقامة بالمملكة في صورةٍ تُجسّد العلاقات الثقافية الثنائية بين البلدين الصديقين.

وتناول اللقاء التعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية البرازيل الاتحادية في مختلف المجالات الثقافية، تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقّعة بينهما في 2019، ومن هذه المجالات ما يتعلق بالمسرح والفنون الأدائية، والموسيقى، والفنون البصرية، والمتاحف، إلى جانب نشر المعرفة الثقافية بين البلدين الصديقين.