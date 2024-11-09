وجّه عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بتخصيص 4.5 مليون درهم لدعم مكتبات الشارقة العامة والحكومية بجديد إصدارات الناشرين المشاركين في الدورة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، من الكتب العربية والأجنبية، الذي يشارك فيه أكثر من 2,500 ناشر وعارض.

وتأتي هذه المنحة ترسيخاً لرؤية حاكم الشارقة تجاه تمكين صناعة الكتاب وتوسيع فرص الحصول على المعرفة أمام القراء والطلبة والباحثين في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى تكريس المكانة المركزية للمكتبات بصفتها عنصراً محوريّاً في بناء مجتمع المعرفة، ومساهماً أصيلاً في تحقيق نهضة حضارية شاملة ومستدامة.

وأشارت رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، إلى أن منحة صاحب السمو حاكم الشارقة تدعم استمرارية الجهود الرامية إلى تعزيز قطاع النشر، وتحديث المكتبات العامة والحكومية بكتب ومحتويات جديدة تخدم حاجات المجتمع وتواكب تطورات العلوم والمعارف.

وأوضحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي «إن تأثير المكتبات قادر على تغيير واقع المجتمعات ومستقبلها، لذلك اهتمام الشارقة برفع كفاءتها وتزويدها بجديد ما يصدر في العالم من مؤلفات وبحوث يأتي في إطار اهتمامها بنهضة المجتمع، وهذا الدور يتكامل مع المهمة المحورية وبالغة الأهمية التي يقودها الناشرون من خلال جهودهم في إصدار الكتب وترجمتها، لذلك لا يتوقف معرض الشارقة الدولي للكتاب عن دوره منصةً شاملةً تدعم الناشرين وكل العاملين والمعنيين في صناعة الكتاب».

وتُعد هذه المنحة تقليداً سنويّاً يحظى فيه الناشرون بدعم صاحب السمو حاكم الشارقة، وفي الوقت نفسه تُرفد من خلاله مكتبات الشارقة العامة والخاصة بآلاف العناوين الجديدة، بما يعزز من موقع الشارقة بصفته مركزاً داعماً لمجتمع المعرفة على الصعيدين المحلي والعالمي، ويعزز من بيئة البحث العلمي وحركة التأليف.