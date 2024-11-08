كرّمت رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب بدور بنت سلطان القاسمي، الفائزين بجوائز معرض الشارقة للكتاب في دورته الـ43، وجائزة الدورة السابعة من جائزة الشارقة للترجمة (ترجمان).

جاء ذلك خلال حفل خاص أقيم ضمن فعاليات اليوم الأول من المعرض، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في الفترة من 6-17 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «هكذا نبدأ».

وقالت الشيخة بدور القاسمي، في رسالة وجهتها للفائزين: «إن الاحتفاء بالإبداعات الاستثنائية والمميزة هو تجسيد لواحدة من القيم المركزية في مشروع الشارقة الثقافي، فنحن نؤمن أن مهمة كل مبدع في صناعة وإنتاج المعرفة تتجسد في تقديم نموذج يحتذى للأجيال الجديدة لمضاعف أثر المعرفة والثقافة في بناء مجتمعات متماسكة وتملك أدوات تواصلها مع نظيرتها في مختلف بلدان العالم».

وأضافت: «نبارك للفائزين إنجازاتهم، ونؤكد لهم أننا في الشارقة ملتزمون بدعم تجاربهم وضمان استدامة نتائجها سواء على مستوى الترجمة أو التأليف أو النشر، ونتطلع أن تشكل هذه الجوائز حافزاً لمزيد من العمل والإنجاز، فأجمل ما في العمل الثقافي أن كل هدف يتحقق فيه، هو خطوة بداية نحو أهداف أكبر وأكثر اتساعاً وتأثيراً».

الأمم لا تسمو إلا بمبدعيها

وفي كلمتها خلال حفل التكريم، أكدت خولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، أن هيئة الشارقة للكتاب تؤمن بدور المؤلفين والناشرين كركيزة للنهوض الثقافي والمعرفي، وقالت: «الحضارة بكافة أشكالها، من أدب، وفكر، وفن، وعلوم، وعمران... ماهي إلا قصةُ ذلك المبدع، الذي دوّن خلاصة معارفه للأجيال، والتاريخُ يشهد أن الأمم لا تسمو ولا تنهض إلا بمبدعيها».

«طوق الحمامة» ينال جائزة «ترجمان»

وحصد جائزة الشارقة للترجمة (ترجمان)، ترجمة كتاب «طوق الحمامة» لابن حزم الأندلسي إلى اللغة التركية، والذي ترجمه الدكتور محمد حقي صوتشين، والصادر عن مجموعة ألفا للنشر.

جوائز أفضل كتاب إماراتي

وذهبت جائزة «الشارقة للكتاب الإماراتي» في فئة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية» من نصيب عوض بن حاسوم الدرمكي عن روايته «عهد الجراح»، الصادرة عن دار أوراق للنشر والتوزيع. أما فئة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات» ففاز بها الكاتب علي العبدان، عن كتابه «الأغاني الإماراتية: مساراتها الأولى ومصادرها القديمة» الصادر عن مركز أبوظبي للغة العربية.

وذهبت جائزة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي» للشاعر كريم معتوق، وذلك عن ديوانه «قصائد من وادي عبقر» الصادر عن منشورات كريم معتوق، فيما حازت الدكتورة فاطمة البريكي جائزة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية الأولى»، عن روايتها «غربنة بقلم الغراب» الصادرة عن دار سما للإنتاج والتوزيع.

أفضل كتاب عربي وأجنبي

وضمن جوائز «أفضل كتاب عربي» فاز بجائزة «أفضل كتاب عربي في مجال الرواية» الروائي عيسى ناصري وذلك عن روايته «الفسيفسائي» الصادرة عن منشورات مسكيلياني، أما جائزة «أفضل كتاب أجنبي خيالي» فذهبت إلى المؤلفة إليزابيث لودونب عن روايتها «غريب في بغداد» A Stranger in Baghdad الصادرة عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة. أما جائزة أفضل كتاب أجنبي واقعي، فحصل عليها الكاتبان سيدهارث كاك وليلا كاك بهان، عن كتابهما «الحب، المنفى، الفداء» Love, Exile, Redemption الصادر عن دار روبا للنشر في الهند.

جوائز أفضل دور النشر المحلية والعربية والعالمية

أمّا جوائز أفضل دور النشر لعام 2024، فحصل فيها على جائزة «أفضل دار نشر محلية» دار أشجار للنشر والتوزيع. بينما فاز بجائزة «أفضل دار نشر عربية» دار مسكيلياني للنشر في تونس، في حين كانت جائزة «أفضل دار نشر أجنبية» من نصيب «ديسي بوكس» بالهند DC Books.

تكريم الرعاة والشركاء

وفي ختام الحفل، كرمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرعاة والشركاء الداعمين؛ تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية، حيث كرمت كلاً من «مجموعة المروان» راعي جائزة «ترجمان»، إلى جانب «مؤسسة الإمارات للاتصالات e&» الراعي الرسمي للمعرض، و«مجموعة أرادَ» شريكاً للتنمية، و«بنك الاستثمار» الشريك المصرفي، و«مجموعة بيئة» كشريك الاستدامة.

كما تم تكريم «هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون» كشريك إعلامي رسمي، و«شبكة أبوظبي للإعلام» كشريك إعلامي، و«مركز إكسبو الشارقة» كشريك إستراتيجي، و«Skiply» كشريك للحلول التعليمي.