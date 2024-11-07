دشنت المؤلفة أمل حمدان كتابها «بصمة أمل» وسط حضور بهيج من الإعلاميين والمثقفين والأدباء والمفكرين والشعراء ورواد الأعمال.

وبدأت الأمسية الثقافية بجلسة حوارية مع الفنان التشكيلي العالمي أحمد الأحمدي، في محور الشراكة الأدبية، بلوحة من ريشته ونقد أدبي بقلم الكاتبة.

وفي المحور الثاني، تحدث الدكتور محمد الطيب عن الثقافة وتأثير الإعلام، وفي المحور الثالث تحدث المستشار الإعلامي والمحرر الصحفي بوكالة الأنباء السعودية حامد معتاد، معقباً عن الثقافة والإعلام.

وتخلل حفل التوقيع معرض فني بعنوان «الشريك الأدبي مستقبل الثقافة»، عُرضت فيه صور توثيقية لكل التعاونات التي تخدم الشريك الأدبي بهدف نشر الثقافة بالمجتمع السعودي.

وطرحت الكاتبة أمل حمدان جميع التعاونات مع الشريك الأدبي والمجال الإعلامي بطريقة مناقشات فعالة حول تجربتها الثقافية والإعلامية وتعاوناتها الناجحة مع مبادرة الشريك الأدبي والجهات الرسمية والوزارية، وأسس نجاح شراكاتها المجتمعية على ضوء تحقيق رؤية السعودية 2030، وتعزيز دور الإعلام والثقافة في رفع جودة الحياة وتمكين المرأة السعودية.