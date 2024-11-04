رأس مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، اليوم اجتماع مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية الثالث في الرياض.

وفي مستهل الاجتماع رحّب المغلوث بأعضاء المجلس مثمناً جهودهم في دعم وتطوير القطاع الإعلامي.

واستعرض المجلس التحديثات على المسارات الإستراتيجية للأكاديمية، وجرت مناقشة برامج التعليم والتدريب، بما في ذلك إطلاق مسار برامج التدريب بالتعاون مع عدد من الجامعات العالمية، والإعداد لمعسكر مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خطط الأكاديمية لـ2025، المشتملة على دعم مسارات متخصصة مثل الإعلام الرياضي والإعلام العقاري، وبرنامج الماجستير التطبيقي.

كما ناقش المجتمعون مراحل التقدم في مسار الشـراكات الإستراتيجية، إلى جانب الاستثمار في مركز الابتكار والبحوث من خلال التعاون مع جهات عالمية رائدة.

يذكر أن أكاديمية الإعلام السعودية تسعى إلى تعزيز الابتكار ودعم الكفاءات الوطنية، تماشياً مع برامج رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها نحو بناء إعلام مبتكر ومؤثر وجذّاب.