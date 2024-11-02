يرعى وزير الإعلام سلمان الدوسري ملتقى المسؤولية المجتمعية الثاني تحت شعار «الإعلام واقع ومسؤولية»، الذي تنظمه جمعية المسؤولية المجتمعية يومي الأربعاء والخميس 18 و19 جمادى الأولى 1446 الموافق 20 - 21 نوفمبر 2024 بقاعة المحاضرات والمؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية (واس) بمدينة الرياض.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود بن حسين السبيعي أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على جهود المسؤولية الاجتماعية للإعلام بوسائله المختلفة التقليدية والحديثة في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وتحديد الإستراتيجيات المستخدمة في وسائل الإعلام للمسؤولية الاجتماعية، وإبراز تجارب حية لوسائل الإعلام في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز دور وسائل الإعلام في مجال المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه وسائل الإعلام في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الملتقى يستعرض المحاور التالية: اللوائح والتشريعات والسياسة الإعلامية وقانون النشر والمطبوعات، وإستراتيجيات الإعلام للمسؤولية الاجتماعية، والصحافة الأدوار والمهمات لتعزيز المسؤولية الاجتماعية، والإذاعة والتلفزيون والمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى التواصل الاجتماعي دوره كمنصات إعلامية في صناعة محتوى يعزز أهمية المسؤولية الاجتماعية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الأكاديميين والمهنيين في مجالات الإعلام والمسؤولية المجتمعية لمناقشة موضوعات هذه المحاور وتشخيص الوضع الراهن والتجارب والإنجازات والتحديات والرؤى المستقبلية. ويصاحب الملتقى تدشين "بودكاست المسؤولية الاجتماعية" بالمشاركة مع مجموعة إم بي سي.

من جهتها قدمت الرئيس الفخري لجمعية المسؤولية المجتمعية الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز شكرها وتقديرها لوزير الإعلام سلمان الدوسري لموافقته على رعاية وحضور هذا الملتقى بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين والمهتمين، داعية الله أن يوفق القائمين على الملتقى ويحقق النجاح للوصول إلى أهدافه المنشودة.