تنظم قيصرية الكِتَابْ في مقرها وسط مدينة الرياض، مساء الثلاثاء القادم 28 نوفمبر ندوة ثقافية تتناول الشاعر والأديب الراحل، رئيس نادي الرياض الأدبي (سابقاً) الشيخ عبدالله بن إدريس، عنوانها «ريادات ومواقف لابن إدريس».

يتحدث في الندوة كل من سليمان الحربش، والدكتور محمد الربيّع، ويدير النقاش فيها سهم الدعجاني.

ودعا المشرف العام على «قيصرية الكِتَابْ» أحمد فهد الحمدان المثقفين والمهتمين إلى حضور الندوة التي تعقد في مقر القيصرية وسط مدينة الرياض بجوار قصر المصمك وقصر الحكم وجامع الإمام تركي بن عبدالله.

وقال الحمدان إن لدى القيصرية برنامجاً لتكريم وإبراز أعمال رواد الوطن من العلماء والأدباء والشعراء مبيناً أن هذه مهمة تضطلع بها المنابر الثقافية والفكرية وبينها «قيصرية الكِتَابْ».