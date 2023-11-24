يفتتح المهندس لؤي حكيم معرض «مابين الأسود والأبيض» الذي ينظمه أتيليه جدة للفنون الجميلة بعد غد (الأحد)، لنخبة من الفنانين التشكيليين السعوديين والعرب، بينهم الفنانون السعوديون عبدالله نواوي، وعبدالله حماس، وعبدالله إدريس، وفهد الحجيلان، ومحمد الأعجم، وسليمان باجبع، وإبراهيم بوقس، وفهد خليف، ومحمد الرباط، ونهار مرزوق، وعلا حجازي، وفيصل الخديدي، وهناء الغامدي، وسحر عناني، وإكرام القحطاني، وعصام عسيري، وثامر الرباط، وإبراهيم الحمر.ويشهد المعرض مشاركة نخبة من الفنانين العرب الكبار، منهم الدكتور مصطفى الفقي، والدسوقي فهمي، وشاكر المعداوي، وسلمى عبدالعزيز، وجيهان فايز، ولميس الحموي، وعبدالعزيز بوبي عشر، وحسن الشرق.وقال مدير الأتيليه هشام قنديل: إن أتيليه جدة للفنون الجميلة دائمًا ما يتبنى إستراتيجية خاصة ومحددة للمعارض الفنية، تهدف إلى إثراء وتطوير الحركة التشكيلية السعودية والعربية وفتح مسارات إبداعية جديدة، منها معرض لوحة في كل بيت، ومعرض مختارات عربية، ومعرض الواعدات، ومعرض استعارات، ومعرض الستة، ومعرض مائيات، لنشر الفن داخل المجتمع وتنشيط السوق، بحيث تصبح اللوحة في متناول كل شخص.وأضاف قنديل أن المعرض فيه أكثر من 70 عملا فنيا من 70 فنانا وفنانة، يتحدي فيه كل فنان بتجربته وخوضه في المضمار الصعب وهو الرسم ليلعب الخط دور البطولة من خلال الخواطر اللاشعورية والتدفق التعبيري السريع وتتجلي فيه قدرة كل فنان بلون أحادي تقريبا لينتج عملا فنيا جميلا في النهاية فيه كل مقومات العمل الفني، مرورا بتأكيد الكتلة والظل والنور، وهو تحدٍ لقدراته المهارية السريعة واقتناصا للحظة المواتية والارتجالات العفوية ليسجل بكل عفوية وصدق حالته الشعورية.