رحل عن عالمنا مساء اليوم «الخميس» الكاتب المصري الكبير يعقوب الشاروني، عن عمر يناهز الـ 92 عاماً، الذى يعد أحد أبرز رواد أدب الطفل في العالم العربي، حيث أثرت كتبه مكتبة الطفل العربية بعدد كبير من الأعمال تتجاوز الـ 400 عمل، فضلًا عن قيامه بعقد صالونه الثقافي الشهري، الذي كان يعقده في منزله لكتاب الأطفال، لمناقشة أعمال أو أفكار أو قضايا أدب الطفل.

ونعت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني الكاتب الراحل، مؤكدة أن أدب الطفل في الوطن العربي فقد أحد أبرز رواده، مشيرة إلى أنه كان كاتباً مبدعاً أثرى المكتبة العربية بالمئات من الأعمال الأدبية الخاصة بالطفل، ليرحل تاركاً أثراً سيبقى حاضراً في وجدان كل مصري وعربي من خلال كتاباته الفريدة.

وقدمت وزيرة الثقافة العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، ‏داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

والراحل ولد في 10 فبراير سنة 1931م بالقاهرة، حيث درس القانون، وحصل على ليسانس الحقوق في مايو سنة 1952م، وحصل عام 1955م على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وفي عام 1958م حصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد التطبيقي من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

وكتب الشاروني مئات من الأعمال الأدبية الخاصة بالطفل، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية في هذا المجال، منها جائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب عام 2020م، كما عمل مستشاراً لوزير الثقافة لشؤون الطفل، وكان مديراً للمركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة، وعضواً بلجنة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، ومشرفاً على صفحة الأطفال بجريدة الأهرام في الفترة من 1981م- 2008م، وأستاذاً زائراً لتدريس أدب الطفل في عدد من الجامعات المصرية.