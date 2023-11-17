أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الفلسفة الدكتور عبدالله المطيري ل«عكاظ» أن احتفاء المجتمع الفلسفي السعودي بالفلسفة في يومها العالمي علامة على انفتاح فكري يبشر بالمزيد من الإبداع الثقافي.

وقال: انتهينا اليوم (الخميس) من 16 فعالية فلسفية نفذت في كافة مناطق المملكة بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة.

وأضاف المطيري: تضمنت الفعاليات ورشاً تدريبية وحلقات حوارية وندوات عامة موجهة لكافة شرائح المجتمع بحيث تشمل الأطفال والكبار وكذلك المتخصصين والجمهور العام.

وأشار إلى أن الجمعية أقامت الثلاثاء الماضي في الرياض بالتعاون مع إحدى الجهات المتخصصة بالفن فعاليات نوعية، وسط أجواء موسيقية شملت دورة تدريبية قدمها عيد الجهني، وندوة حوارية احتفالية بإصدارين من إصدارات الجمعية؛ كتاب «مفاهيم ونظريات» للدكتور شايع الوقيان وكتاب «خطاطات الحجاج في المنطق الظني» من ترجمة الدكتور هادي الصمداني.