بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة ينطلق تحت رعاية ولي عهد الفجيرة محمد بن حمد الشرقي، مؤتمر الفجيرة الفلسفي الثالث تحت شعار «الفلسفة والعالم المعيش»، في الفترة 19-20 نوفمبر 2023.

وأكد مدير بيت الفلسفة أحمد السماحي أن استمرار المؤتمر سنوياً دليل على نجاحه، خصوصاً التوسع المستمر في تبادل الأفكار والرؤى الفلسفية التي تضفي للمجتمع الارتقاء بالمستوى العقلي وحل المشكلات وتساعد الفرد على إدراك ماهية نفسه ومكانته في المجتمع والوجود عامة.

يناقش المؤتمر عدة قضايا مهمة، إذ يناقش عميد بيت الفلسفة الدكتور أحمد برقاوي قضية «الإنسان كمشكلة في الواقع المعيش».

كما يناقش د.عبد الله السيد أباه من موريتانيا حياة الانسان «من غريزة البقاء إلى حب الحياة».

ويتناول الدكتور مجدي حافظ من مصر «الإنسان المعاصر وصراع القيم».

ويستعرض الدكتور حسن حماد من مصر أهمية «الفن والتسامح».

وتبحث الدكتورة نجوى الحوسني من الإمارات «في البحث عن السعادة».

ويستضيف المؤتمر الكثير من الشخصيات المهمة والمتخصصين من مختلف الدول العربية والأجنبية.

يذكر أن «بيت الفلسفة» - المؤسسة الثقافية الأولى من نوعها - انطلقت من إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية لصياغة الوعي العقلاني ونشره وتعليمه.

وتهدف لنشر القيم الأخلاقية والجمالية والتنوير والتسامح، وتسعى لخلق نخبة فكرية إماراتية وعربية تفكّر في واقعها تفكيراً منهجياً سليماً.