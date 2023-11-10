(مدخل)الصحراءُ لا تُخْتَصَرْوكذلِكَ الحقيقةْ!!............يَعْبُرُ البدوُ أساطيرَهُمْ بحُبْيكتشفونَ براءةَ العُشْبِفي ارتباكِ الأوديةْ..ينهضونَكي يُسْقِطَ البرقُ على أيّّامهِمدهشةً أو سماءْ!!..........الأوديةُ التي تغُصُّ بحنينِ أشجارِها،لا تَلْمَسُ ما تقولهُ أنفاسُها المتطايرةُفي الليلْسوى الغيوم التي تعلَّمُ الشمسَكيفَ تلفُّ البرقَ حولَ ضحكتِهاكخيطِ حجابٍ يتوارى!..............أيها الشمالُ القريبُ كموسمْ،والمحاكُ بلهفةِ بدوٍ تفرَّقوا عند ساقيةِ الغيمْولم يتركوا لسؤالِ المواقدِ جمرةً أو قصيدةْ!!أيها الشمالُ المُمْتَدُّ باشتهاءٍ نحوَ روحيخُذْ قبضةً من تُرابِ أرضِنا للأوديةِ القصيَّةْواسألْها عن الرفاقِ والأهلْ..وعن نِجْرِ الصباحِ والمواعيدْخُذْ قبضةً من رمادِ أثافيها،وشُدَّ أطنابي بأكثرِ أسئلتِها وجعاًأَحِطْني بغيابهاكما تحاطُ غيْمَةٌبأعناقِالمترقبينَ للهطولْ!................يا لها من شهقةٍتلكَ التيأوْجَعَتْ سكونَ الليلِ بأصواتِ النائمين،وسَقَتْ سُهولَ العمرِ من دِلاءِ خطاياها،يا لها من شهقةٍتلكَ التي أزاحتْ عن حيرتِنا الأغنيات،كي تتطايرَ من بيتِها الكلماتْ!!..............لا أعرفُ كيفَ أرسمُ الشمسَ مُشِعَّةًهكذا؛ساطعةً في فَلَكِ الدماءِكالرُمْحِ والخطيئةْ،مزهرةً كجباهِ التائبينْ..لا أعرفُ كيف أُسْهِبُ في الكلامِعن حبيبتيوهي تُنشُرُ المواسمَ على حبالذكرياتِناوترْقُدُ في العراءْ!!.................أنتِ!يا أيتها الرعشةُ الكثيفةْ،قاومي ليلَنَابنجمتينِ عاريتينْبقَمَرٍ طُفُولِيّْ الرغبةْ،قليلِ التردُّدِ على مساءاتِ القرىواشْعِلي صمتَهُبقبلاتكِ المنزوعةِ الشَّغَفْوعيونِكِ المرسومةِ في جوفِ الخيامِكالمواويل!!.................مبللةً بماءِ اليقْظةْترقُبُ الجهاتُ شجرَ الوقتِوهو يتمرَّغ بأسرارِهايغازلُ قَطَاتَها الوحيدةَبصوتِ قصائد لم تكتملْ!!..............لِلشّيحِ رائحتُهُ التي تَنْفُذُإلى كُلِّ شَيءْ؛به تسترُ الأوديةُ عراءَ خوفِهاوتَخيْطُ أغطيةً لطيورِها التي لا تنامْ!!حتى يصبحُ صمتُها حفرةً للكلامْ!!................لقُدُومِهِتُوقِدُ نارَ الحكايةْوتُعيدُ التواريخَ إلى ظلِّهاوالليلَ إلى مهجعِهِ القديمْ.تُؤَجَّلُ تنهيدةَ النايِ إلى موعدٍ آخرْوترشُّ الرملَ بعطرِ قميصِها الشتائِيّْتلكَ المرأةُ التيأدمنتْ سهرَ الانتظارْ!!............ينامُ البَدَوِيُّ تحتَ السماءْووجهُهُ مُطًلٌّ على القمرْيتيهُ في دفءِ فَرْوَتِهِ،كشجرةِ الرمثْمتكوَّراً حولَ كُلِّ شيءْإلاَّ تَرَقُبِهِ لمطَرٍ لا يأتي من الغدْ!...............الطائرُ المفتونُ بِظِلَّهْ،المكانُ المُرْهَقُ من أرواحِ القابعينَ فيه،شجرةُ الطلّحِ المُتَشظّيةُ كما يجبْحكاياتنا المنهكةُ من الإنصاتْ،وجوهُ من يُقلَّبونَ الصورَ على مرأى من سيرتِهاويُحيلونَ الجمر َ إلى بداياتِهْ..كل هذا تُبْقيهِ الأرضُفي سرِّها إلى أنْ يتَبَددْ!!.................تَعْجُنُ البدويَّةُ الحُلْمْ..وتنْزِعُ من الموتِ أشواكَهُ الكثيرةْتُنَقّْي حِجَارتِهِ من خُطى العابرينْ؛وتُعَلِّمُ رأسَ المِغْزَلِكيفَ يستديرُ على يدِهادون أنْ يرتَجِفْ!!................البدوياتُ اللائيْ يَسْرَحْنَ بقُطعانهِنْ،ويخَمِّرْنَ الشِعرَ حتى يصبحَ أقلَّ استقامةْيلوِّحْنَ لمن يعبرُ الطرقاتِ إلى حكاياتهنْهُنَّ البدوياتُ اللاتي تحمَّلْنَ عناءَ الحبِبلا تأوهٍ أو بكاءْ..وتحَنَّيْنْ بالسكوتِ والفِطْنةْ،سَهِرْنَ بلا انتظارٍ لما سيأتي،وعَلَّمْنَ العُشْبَ كيفَ يُقاوِمُ بِرقَّتِهِجنونَ الأعاصيرْ!!