أبّنت أوساط ثقافية الناقد الجزائري الدكتور عبد الملك مرتاض الذي رحل اليوم إثر معاناة مرضية، والراحل من رموز برنامج أمير الشعراء، وأثرى المشهد بما يزيد على 60 مؤلفا.

وولد مرتاض في (10 أكتوبر 1935) في مسيردة بولاية تلمسان، وهو حاصل على الدكتوراه في الأدب، وعمل أستاذاً جامعياً، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية (2001). ومن أهم صفاته بين طلبته تواضعه وسمته، ويعد مرجعا في الدراسات الأدبية والنقدية، وعمل عضوا في لجنة التحكيم لمسابقة «أمير الشعراء» التي أقيمت في أبوظبي.

ومن مؤلفاته:

نهضة الأدب المعاصر في الجزائر (دراسة 1971)

زواج بلا طلاق (مسرحية)

الألغاز الشعبية الجزائرية (1982)

الأمثال الشعبية الجزائرية (1982)

الخنازير (رواية 1988م)

دماء ودموع (دار البصائر، الجزائر، (2011)

نار ونور (رواية، دار الهلال القاهرة 1975+ دار البصائر، الجزائر 2011)

وادي الظلام (رواية، دار هومة، الجزائر، 2000 )

بنية الخطاب الشعـري

ألف ياء (تحليل سيمائيّ لقصيدة أين ليلاي)

القصة في الأدب العربي القديم

أدب المقاومة الوطنية في الجزائر

الإسلام والقضايا المعاصرة

الأدب الجزائري القديم (دراسة في الجذور)

عـناصر التراث الشعـبي (دراسة)

مرايا متشظية (رواية)

فن المقامات في الأدب العـربي (دراسة)

رباعـية الدم والنار (رباعـية روائية، دار البصائر، الجزائر، 2011)

صوت الكهف (رواية)

ثلاثية الجزائر، ثلاثية روائية تاريخية، دار هومة، الجزائر 2011)

ثنائية الجحيم (ثنائية روائية، دار البصائر، 2012)

الحَـفـر في تجاعـيد الذاكرة (سيرة ذاتية، دار هومة، الجزائر، 2003+ دار الغرب، وهران، 2004).

هشيم الزمن (مجموعة قصصية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1988).

قضايا الشعـريات

نظرية النقد

في نظرية الرواية[1]

نظرية البلاغة

نظرية القراءة

الكتابة من موقع العَـدم

السبع المعلقات (نشر اتحاد الكتاب والأدباء العرب، دمشق، 1999).

نظام الخطاب القرآني (تحليل سيمائي مركّب لسورة الرحمن)

طلائع النور (لوحات من السيرة النبوية العطرة)

ملامح الأدب العربي المعاصر في السعودية

رحلة نحو المستحيل (تحليل قصيدة رحلة المستحيل لسعـد الحميدين)

نظرية اللغة العربية

مئـة قضية وقضية

التحليل السيمائي للخطاب الشعري (تحليل قصيدة شناشيل ابنة الجلبي، نشر دار الكتاب العربي، الجزائر، 2001)

قراءة النص بين محدودية الاستعمال ولا نهائية التأويل (تحليل لقصيدة قمر شيراز لعبد الوهاب البياتي)

بنية الخطاب الشعري (تحليل لقصيدة أشجان يمانية لعبد العزيز المقالح)

شعرية القصيدة قصيدة القراءة (قراءة سيمائية ثانية لقصيدة أشجان يمانية)

النص والنص الغائب (تحليل قصيدة كن صديقي لسعاد الصباح)

بنية اللغة في الشعر النبطي (تحليل قصيدة نبطية للشيخ محمد بن زايد)

فنون النثر الأدبي في الجزائر

الشيخ البشير الإبراهيمي

العامية الجزائرية وصِلتها بالفصحى

معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين

في الأمثال الزراعية الجزائرية

النص الأدبي من أين وإلى أين؟

الثقافة العربية في الجزائر: بين التأثير والتأثر

معجم موسوعي لمصطلحات الثورة الجزائرية

عناصر التراث الشعبي في اللاز

الميثولوجيا عند العرب

عجائبيات العرب

القصة الجزائرية المعاصرة

ألف ليلة وليلة (تحليل تفكيكي لحكاية حَـمّال بغداد)

تحليل الخطاب السردي (تحليل سيمائي مركب لرواية (زقاق المدق) لنجيب محفوظ)

جمالية الحيز في مقامات السيوطي (اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1996)

سؤال الكتابة ومستحيل العدم

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