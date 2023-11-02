منحت المديرة العامة لليونسكو «أودري أزولاي» 55 مدينة تسمية المدن الإبداعية وجاءت الطائف واحدة منها لتنضم إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية، وقد تميزت هذه المدن الجديدة بالمكانة التي توليها للثقافة والإبداع في إستراتيجياتها الإنمائية وبالممارسات المبتكرة التي تعتمدها في تخطيط حضري عماده الإنسان.

وبعد أن حصلت المدن الجديدة الـ55 على التسمية، أصبح عدد المدن الأعضاء في الشبكة 350 مدينة تنتشر في أكثر من 100 بلد وتغطي سبعة مجالات إبداعية: الحرف اليدوية والفنون الشعبية، والفنون الرقمية، والتصميم، والأفلام، وفن الطهي، والآداب، والموسيقى.

وقال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود احتفاءً بهذه المناسبة عبر حسابه على منصة «X»: «الطائف، أرض الشعر والأدب وعكاظ ضمن شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية».

وبحسب unesco فإنّ قائمة الأعضاء الجدد في شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية ضمت:

• الطائف – الآداب.

• عشق آباد – التصميم.

• أسابا – الأفلام.

• بانيا لوكا – الموسيقى.

• باتامبانج – فن الطهي.

• بيساو – الموسيقى.

• بولسانو – الموسيقى.

• بريمن – الآداب.

• بخارى – الحرف اليدوية والفنون الشعبية.

• بوفالو – الآداب.

• بيدغوشتش – الموسيقى.

• كان – الفنون الرقمية.

• كاراكاس – الموسيقى.

• الدار البيضاء - الفنون الرقمية.

• كاستيلو برانكو - الحرف اليدوية والفنون الشعبية.

• ستنيي – التصميم.

• شاوزو – فن الطهي.

• شيانغ راي – التصميم.

• تشونغتشينغ – التصميم.

• كونثبثيون – الموسيقى.

• دا لات – الموسيقى.

• فرايبورغ – فن الطهي.

• غانغننغ – فن الطهي.

• غرناطة – التصميم.

• قاليور – الموسيقى.

• إيراكليو - فن الطهي.

• هوبارت – الآداب.

• هوي أن - الحرف اليدوية والفنون الشعبية.

• ياش – الآداب.

• إيلويْلُو – فن الطهي.

• إيبوه – الموسيقى.

• كاتماندو – الأفلام.

• كوجيكود – الآداب.

• كوتايسي – الآداب.

• مكسيكالي - الموسيقى.

• مونتي كريستي - الحرف اليدوية والفنون الشعبية.

• مونترو – الموسيقى.

• كونغ سامبا – فن الطهي.

• نوفي ساد – الفنون الرقمية.

• أوكاياما – الآداب.

• ورزازات – الأفلام.

• أولان باتور - الحرف اليدوية والفنون الشعبية.

• أولو - الفنون الرقمية.

• بينيدو – الأفلام.

• ريو دي جانيرو – الآداب.

• أورفة – الموسيقى.

• سبهان بوري – الموسيقى.

• سوراكارتا - الحرف اليدوية والفنون الشعبية.

• تولوز – الموسيقى.

• توكوموس – الآداب.

• هويك في يومنجن - الحرف اليدوية والفنون الشعبية.

• فالنسيا – التصميم.

• فاراجدين – الموسيقى.

• فيليكي نوفغورود – الموسيقى.

• فيشنته لوبيز – الأفلام.

يذكر أنّ مدينة ليون مدينة مبدعة في الفنون الموسيقية منذ 2008، وأصبحت مدينة مبدعة في الآداب بناءً على طلبها بتغيير المجال الإبداعي.

يذكر أن المدن التي حصلت أخيراً على تسمية المدن الإبداعية ستتعاون مع أعضاء الشبكة بغية تنمية القدرة على الصمود في مواجهة الاختلال المناخي أو تفاقم أوجه عدم المساواة أو التوسع الحضري السريع، إذ من المتوقع أن يعيش 68% من سكان العالم في مناطق حضرية من الآن وحتى 2050.

كما أنها مدعوة إلى المشاركة في المؤتمر السنوي في 2024 لشبكة اليونسكو للمدن الإبداعية (من 1 إلى 5 يوليو 2024) الذي سوف يعقد في براقرة بالبرتغال تحت شعار «إشراك الشباب في مناقشات العقد المقبل».