وصفت وزيرة الثقافة والإعلام البحرينية السابقة، عضو المجلس الاستشاري لهيئة تطوير العلا الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرؤية الثقافية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هي ما كانت تتمناه للبحرين وتسعى لها كل البلدان العربية، حيث التركيز على الهوية والمواقع الأثرية، واستقطاب الخبرات من العالم أجمع.



وقالت: «الآن في العلا تجد ما يبهرك ما بين التطوير والحفاظ على الهوية والخصوصية والسياحة الثقافية».



وأكدت في الحلقة الأولى لبرنامج «مخيال» الذي دشنت انطلاقته (الجمعة) الماضية، ويبث أسبوعياً على القناة السعودية الأولى ويقدمه الإعلامي عبدالله البندر، أن مشروع «مكان الذاكرة»، الذي ينفذه مركز الشيخ إبراهيم البحريني «كمركز للخبرة»، في البلدة القديمة بالعلا، سيكون مفاجأة كبيرة للجميع، لافتة إلى أنه المأمول افتتاحه في ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنه يعمل عليه فريق متخصص من بينهم مصمم ومهندس فرنسي شهير معروف بلمساته الإبداعية والجمالية، ليوازن ما بين التطوير والحفاظ على التراث.



وكشفت مي آل خليفة أن عملها متواصل مع الهيئة الملكية لتطوير العلا، وقالت ما يحدث يبهجني جداً إذ أصبحت العلا الوجهة للسياحة الثقافية في السعودية، والآن من الصعب العثور على حجز في أحد فنادقها إلا في وقت مبكر.



وكان وزير الإعلام سلمان الدوسري أكد في تغريدة له على منصة «إكس» أن برنامج مخيال الجديد على القناة السعودية يستضيف شخصيات وقيادات سعودية وعربية، تكشف تفاصيل أحداث تاريخية ومعاصرة، من زوايا جديدة ومختلفة،



وقال عمل سعودي نوعي، يقف خلفه إبداع كفاءاتنا الإعلامية السعودية، وحرص زملائي في هيئة الإذاعة والتلفزيون على تقديم برامج جديدة مثرية ومختلفة.