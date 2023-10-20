* كم طريقاً مختصَراً للبيتلم يقع عليه انتباهي بعد؟أيّها الوقت الضائع؛يا رغبة غير ملحّة في المعاكسةتحمل أكياسها متعامية، وتمضينحو اللا استجابة.من تحت لافتة «الخروج».. من هناكستمرُّ صدفة أخرى في طريقها نحو الخسارةنحو الحمْلقة في غبطة متجاهلة بشكل مستبدمع خلفيّة موسيقية صاخبة وبعيدةلقيامة حيّة بداخليما زالت شاغرة..لمن لا يحبُّ أحداً ولا يكرهسواه لا يحتاج أن يفهم شيئاً،عن الفراغالذي يُعتبر شُغلاً..* ومن ثقب في سلة المعنىسأسقط هذه الليلة بوجه جديدعليكم أن تقابلوني كأنما تعرفونه جيّداً،سيكون تامّاً وأقل حدّة..اختلقته بالمصائد التي تعكس بلبلتي واهتزازيبحالات الانسحاب العالقة في وحل التغييروالرغبة في الغياب..هذه التلويحة السكرىاختلعتها من جعبة العودة إلى المنزل بيد الفجر..وسأصافحكمبصعوبة أن أشرح لكم أن كلباً يسير الآن بشارع «قرافتون» يلهث داخل رأسيأما هذا الحماس وهذي العفويةكانتا من استماتة أحدنا في الإيقاع بامرأة ما،لا أذكر مَن هو ولا أين، لكنمن عينيها ملأتُ هذه الهاويةبأغنية صوفية حيّة كانت مقلوبة على وجهها بعقل هذا الدرج..وليوم واحد فقط،سيكون على غرابتي أن تنتظر للغد،عليها أن تجلس على ذلك الرفوتراقب هذا الاندفاع المسروق..* كأحداث مثل ملابسي:فاقعة وملفتة،من سيرة لاهثة للبداياتتعذِّب جدواها بفيلم راقص تودّ لو تعيش وتموت بداخله..مرّة أخرى، تأتِ النهاية قبل وقتهاما كان على الخديعة أن تُكتشفكان عليها أن تتداعى بسلامفلا تنفرط مسبحتي الجميلة..مرّة أخرىألوّح لقصة حب قصيرة ومتطرّفةمشحونة بالإثارةبالصيحات العظيمةقصة بدأت كما لو أنها صدفةوانتهت بكلمات نابية لذيذة:تأخذ من الحداد نشوته،ومن الاحتفال وجده..هذا الترنح المعيبألا يعتبر رقصة مدهشة؟!