كيف تنهَشُ ظِلِّيوتلهَثُ، ما سرْتُ، خلفيبلا حَدَقٍوبألْفِ قَدَمْ؟!كيف تندسُّ بيني وبينيوتدْعَسُ-في كلِّ فَجٍّ أراودُه عن مسرَّاتهِ-وردةَ الرّوح...تبصُقُ في زَهْوها دونَ فَمْ؟!كيف تمشي معيمُذْ تَمَعْنى بوقْع خطاي الطريقُإلى أنْ تلاشى بعينيَّ مجْدُ البريقِالذي شِمْتُهُ...وخبا في العروق هديرُ الحُمَمْ؟!كيف ظَلْتَ مَشِيقًاعلى أُهْبةِ الانقِضاضِوقَيْدَ التربُّص دَوْمًا...وما مَسَّكَ الضُّرُّ قَطُّولا ناوشَتْكَ عوادي الهَرَمْ؟!كيف لَمْ تَفْنَ بَعْدُوأنتَ سليلُ العَدَمْ؟!......أيُّهذا السَّأَمْ