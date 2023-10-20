عندما ولدت كوكب الشرق
كانت الملائكة
تغني التهويدات الآسرة
كانت الشمس المتحمسة
تبتسم
وكانت الصحراء
تتراقص مع كثبانها
وكان النيل يهمس
بكلمات الحب
يقبل ضفافه بنعومة.
تلك أم كلثوم..
كانت الطيور تغرد
أثناء تحليقها
فوق القاهرة
كان صوتها السحري
ينتشر في الوديان
يقطف
رائحة الزهور الملونة
التي سقطت من جنة عدن
رغم الغياب
لا يزال صوتها الهائل
وحب وطنها
ينبضان في شوارع القاهرة
منديلها يداعب
كل مسافر كالريح الناعمة
وكلمسة الأم
كانت الملائكة
تغني التهويدات الآسرة
كانت الشمس المتحمسة
تبتسم
وكانت الصحراء
تتراقص مع كثبانها
وكان النيل يهمس
بكلمات الحب
يقبل ضفافه بنعومة.
تلك أم كلثوم..
كانت الطيور تغرد
أثناء تحليقها
فوق القاهرة
كان صوتها السحري
ينتشر في الوديان
يقطف
رائحة الزهور الملونة
التي سقطت من جنة عدن
رغم الغياب
لا يزال صوتها الهائل
وحب وطنها
ينبضان في شوارع القاهرة
منديلها يداعب
كل مسافر كالريح الناعمة
وكلمسة الأم