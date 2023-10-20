عندما ولدت كوكب الشرقكانت الملائكةتغني التهويدات الآسرةكانت الشمس المتحمسةتبتسموكانت الصحراءتتراقص مع كثبانهاوكان النيل يهمسبكلمات الحبيقبل ضفافه بنعومة.تلك أم كلثوم..كانت الطيور تغردأثناء تحليقهافوق القاهرةكان صوتها السحريينتشر في الوديانيقطفرائحة الزهور الملونةالتي سقطت من جنة عدنرغم الغيابلا يزال صوتها الهائلوحب وطنهاينبضان في شوارع القاهرةمنديلها يداعبكل مسافر كالريح الناعمةوكلمسة الأم