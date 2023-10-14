قرر اتحاد الناشرين العرب، مقاطعة معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2023، بسبب إلغاء حفل تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي، وحجب جائزتها المُعلن عن فوزها بها عن روايتها «تفصيلة بسيطة» المنشورة باللغة الألمانية.

وأكد خطاب الاتحاد الموجه للرئيس التنفيذي للمعرض يورجن بوس بقوله: «يُعرب اتحاد الناشرين العرب عن أسفه العميق لموقفكم المنحاز وغير العادل تجاه الأحداث المأساوية التى تشهدها المنطقة، إذ يعيش الشعب الفلسطيني تحت أطول احتلال فى التاريخ الحديث، وهو الاحتلال الذي تحول إلى نظام الفصل العنصري ويمارس أقصى الضغوط ويجعل من غزة سجنا مفتوحًا لأكثر من 2.2 مليون إنسان، إضافة إلى أن أكثر من 1900 فلسطيني، أكثر من 10% منهم من أطفال، استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الستة الماضية».

وأضاف البيان «نحن بالتأكيد ندين الاعتداء على أي مدني من أي جهة كانت، إلا أن النظر إلى القضية من زاوية واحدة والقبول بهذا الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني هو خطأ كبير، علاوة على ذلك، فإن تصريحاتك لا تعكس على الإطلاق العلاقات العربية الاستثنائية التي تطورت على مر السنين بين إدارات معرض فرانكفورت للكتاب، والناشرين العرب، وفي ضوء موقفكم، قرر اتحاد الناشرين العرب سحب مشاركته في معرض فرانكفورات للكتاب 2023».

يذكر أن المعرض حجب عن الروائية الفلسطينية عدنية شبلي، جائزة الأدب الألمانية «Liberaturpreis» التي تمنحها وزارة العلوم والفنون، وذلك عن روايتها «تفصيل ثانوي» أو «Eine Nebensache»، المترجمة من العربية إلى الألمانية بقلم غونثر أورث، والصادرة عن دار «بيرنبرغ» للنشر، كونها فلسطينية، عقب أن أعلن فوز الكاتبة الفلسطينية بها؛ ما يكشف توجهاً لتسييس وأدلجة الثقافة، وهو التوجه المرفوض عالمياً من منطلقات فنيّة وإنسانية صِرفة.