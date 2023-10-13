كشفت الأكاديمية السويدية، المانحة لجوائز نوبل الست، عن الفنان الذي يقوم برسم الصور الشخصية التوضيحية للحائزين على جوائزها، التي تنشر مع نبأ الفوز في كل جائزة.نيكلاس المهيد، هو فنان تشكيلي ورسام بورتريه رسمي لدى الأكاديمية السويدية المانحة لجوائز نوبل العالمية الست، يقول نيكلاس في تقديمه لنفسه على موقعه الرسمي: منذ عام 2012، قمت برسم الصور الرسمية للحائزين على جائزة نوبل، في شهر أكتوبر من كل عام، تعلن منظمة جائزة نوبل عن الفائزين الجدد بجائزة من جوائز نوبل، وتكون صوري الشخصية هي الصور الرسمية الأولى للأشخاص الحائزين على جائزة نوبل، التي أقوم برسمها مستخدما الإكريليك الأسود ورقائق الذهب.ويشير نيكلاس المهيد إلى أنه في عام 2017 خضعت جائزة نوبل لعملية تغيير رسومية، وتقرر أن يكون اللون الرئيسي للإعلانات هو اللون الذهبي، ويفضل أن يكون ذهبياً مع نسيج وليس مجرد لون تمثيلي.ويضيف نيكلاس المهيد: لقد طُلب مني تعديل لوحاتي الزرقاء والصفراء، التي كانت تظهر قبل ذلك إلى المظهر الذهبي الجديد، لقد جربت الكثير من الطلاء الذهبي ووقعت في غرام رقائق الذهب، وهي عبارة عن رقائق معدنية رفيعة للغاية يمكنك وضعها على اللوحة باستخدام غراء خاص. إلى جانب الخطوط العريضة السوداء المرسومة على خلفية بيضاء، أعتقد أن الصور لها تأثير قوي وحصري للغاية.